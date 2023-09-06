有片｜湖北男子砸十杯茅台｢醬香拿鐵｣　怒罵瑞幸服務態度差引爭議

昨日（4日），茅台與瑞幸咖啡聯名出品的「醬香拿鐵」受到內地消費者瘋搶，部分地區甚至售罄一杯難求。不過，湖北襄陽一男子卻在一家瑞幸咖啡店外怒砸多杯醬香拿鐵的影片引發網民熱議。



網傳影片中，男子在瑞幸咖啡店外，將包裝袋中的咖啡狠狠地摔到地上，之後又用力地將包裝袋撕成兩半，丟到地上，並怒罵，「什麼服務態度！」影片發布者配文稱，「在門口連砸10杯」。發布者稱，被砸的咖啡是最近新出的「醬香拿鐵」，該男子疑似因為加冰問題和店方產生了爭執。

男子怒砸10杯醬香拿鐵。（影片截圖）

店員回應稱，該男子購買的是帶奶油的「醬香拿鐵」，因製作物料用完就臨時將奶油簡單灑在上面。店員表示，「他嫌那個奶油醜，直接就不要了」，當時訂單比較多，店員較忙，該男子覺得沒有解釋到位，因此下單後直接砸在店外。

9月5日，瑞幸咖啡相關公關人員回應表示，發生此類矛盾後，門店將會與顧客進行初步的溝通，並表示將核對一下此事具體情況，聯繫當事門店，了解消費者目前的訴求，以求更好的溝通處理。

「怒砸醬香拿鐵」的影片引發網民熱議，有網友表示，沒有製作物料店家也應向顧客解釋清楚，而非擅自改變原料；不過，也有網民諷刺該男子的行為是炒作，「沒本事砸茅台，只能砸咖啡」。

醬香拿鐵推出後吸引不少人「嚐新」，首日銷量突破542萬杯，銷售額突破1億元。（微博＠濤濤濤濤濤小濤）

網民睇法：



這誰家巨嬰啊看起來有五十了還像小孩一樣發脾氣要人哄



物料沒了換別的也要問顧客願不願意吧？



沒有反思自己的服務態度麼



每次去買奶茶咖啡啥的備註少冰少糖，有些店員搞錯了你反應問題，她還不耐煩又嫌棄真的很難讓人不生氣



一般服務態度好點，真不至於發這麼大的火



服務或者有問題可以投訴，至於公共場合發瘋麼？保洁工的命也是命！

