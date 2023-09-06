瑞幸醬香拿鐵走紅　傳蜜雪冰城將聯名五糧液推濃香白酒檸檬水？

近日，內地瑞幸咖啡聯名五糧液推出的「醬香拿鐵」爆火，網絡流傳內地另一茶飲品牌蜜雪冰城將聯名五糧液推出「濃香白酒檸檬水」的消息，不過隨即被蜜雪冰城官方闢謠否認，暫不清楚後續是否聯名白酒產品。



據內媒《紅星新聞》報道，9月4日，貴州茅台和瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，首日銷量542萬杯，銷售額破億元。社媒平台隨後出現內地另一茶飲品牌蜜雪冰城和五糧液聯名推出的「濃香白酒檸檬水」海報，一度登上熱搜，引發廣泛討論。

不過，蜜雪冰城官方對該消息予以否認。官方客服回應表示，暫時沒接到通知，如果有合作，會在官網和公眾號公示。

網傳蜜雪冰城和五糧液的聯名海報，寫有「年輕人的第一杯五糧液，從蜜雪冰城開始」字樣。（微博）

資料顯示，近年來白酒企業的跨界聯名合作不斷，貴州茅台曾推出過冰淇淋聯名，而五糧液在今年5月也曾和永璞咖啡在上海合作過「五兩一咖酒館」，推出了兩款咖酒飲品。此外，2019年，瀘州老窖曾聯名鐘薛高推出含有52度白酒的「斷片雪糕」。

▼今年6月，貴州茅台曾於深圳文博會設攤位售賣「茅台冰淇淋」▼

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內媒報道指出，儘管蜜雪冰城官方否認了與五糧液的聯名一事，但不少網民仍對此抱有較大期待，希望官方不必闢謠，而是盡快談合作。

此前，蜜雪冰城曾和中國郵政聯名，推出郵局主題店，位於西安市雁塔區小寨西路，店鋪主體色調由原本的「蜜雪紅」變為了「郵政綠」。

此外，內地近年來跨界聯名風潮興起，不少茶飲品牌都曾加入聯名賽道，如喜茶和奢侈品牌Fendi聯名，奈雪的茶與《武林外傳》聯名，好利來與《Harry Potter》聯名， Manner咖啡與護膚品牌Helena聯名等等。