深圳暴雨出現「列車效應」？一文睇清成因　這場大暴雨會下多久？

受颱風海葵殘餘環流和季風共同影響，福建的強降雨逐漸轉移到廣東的中東部，根據廣東省氣象部門監測，廣東東部市縣出現大暴雨與局部特大暴雨。深圳、東莞、佛山、廣州等地由於雨帶不斷上岸，出現「列車效應」，強雷雨回波源源不斷影響同一個地方。



據氣象專家解釋「列車效應」，一地的長時間降水並不是因為一塊穩定不動的降雨雲團造成的，而是對流系統反覆生成發展，使很多降水雲團先後經過同一個地方，造成同一地區出現長時間降水的情況，「就像列車的不同車廂先後經過同一塊鐵軌一樣」。

結果便是長時降水量累積起來，就會導致大暴雨甚至特大暴雨，如同人站在一節節經過的列車面前一般，接連不斷地感受到一節節車廂經過時帶來的巨大聲音和衝力，影響效果不斷疊加，導致災害加劇。

颱風海葵殘留雲系持續滯留，珠海口多市縣受到對流系統反覆生成發展，導致暴雨不斷。（廣東省氣象數據中心）

有氣象專家指出，本輪降雨具有突發性強、短時雨強大、局地「列車效應」明顯的特徵。以深圳市為例，最大24小時雨量為377.2毫米（今年最大），最大4小時雨量為302.7毫米（鹽田區沙頭角街道正坑站），最大1小時雨量為116.8毫米（羅湖區東湖街道梧桐村站），排深圳市歷史第10位、羅湖區歷史第1位。最大2小時和3小時滑動雨量分別為195.8毫米和246.8毫米，均出現在鹽田區正坑站，也破了深圳市的歷史紀錄。