深圳暴雨｜廣東防汛應急提升至Ⅱ級　暴雨紅色預警增至60個

受颱風海葵殘餘環流和季風等影響，珠江三角洲多個市縣已經出現大暴雨、局部特大暴雨，且研判認為降雨過程將持續影響區域，發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險極高。廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於9月8日1時30分將防汛IV級應急回應提升至Ⅱ級，廣東全省暴雨紅色預警已從8日凌晨的39個增至60個，深圳機場運行方面，則維持總體平穩。



截至9月8日上午，降雨區域覆蓋珠三角全域。同時，相比9月7日夜間，降雨範圍向周邊地市擴大。

根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於9月8日1時30分將防汛IV級應急回應提升至Ⅱ級。

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從目前的雨勢看，珠三角等多地降雨仍將持續。以廣州為例，廣州市氣象台6時45分發佈預報，預計7-10時，廣州中心6區、番禺、南沙有暴雨，其餘地區有中到大雨。其中，海珠區、天河區、番禺區、南沙區已啟動暴雨紅色預警，越秀、荔灣、黃埔、白雲、花都、增城多區也已啟動暴雨橙色預警。

截至9月8日7時13分，廣東全省暴雨紅色預警已從8日凌晨的39個增至60個。

「廣東應急管理」微信公眾號也發布消息，研判認為降雨過程將持續影響，發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險極高，已要求各地、各部門高度重視，按照職責分工和預案規定，結合本地實際認真研判災害風險，及時提升應急回應等級。

在機場交通方面，深圳機場目前運行維持總體平穩，早間出港航班放行基本正常。預計8日上午將持續降雨天氣。