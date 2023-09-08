深圳排洪｜影片曝光極震撼！暴雨強度破1952年以來四項紀錄

深圳市氣象台指出，深圳9月7日晚至8日早晨普降極端特大暴雨。暴雨強度超強，分別有最大2小時（195.8毫米）、3小時（246.8毫米）、6小時（349.7毫米）、12小時（465.5毫米）四項打破了深圳市1952年有氣象記錄以來歷史極值，24小時雨量僅次於2008年6.13特大暴雨。



深圳市氣象台指出，暴雨持續時間超長，1小時雨量超過100毫米的時間達4個小時；3小時雨量超100毫米達8個小時。強降雨範圍超廣，除南山、大鵬、坪山、深汕以外，其他7個區均出現250毫米以上的特大暴雨。

此外，深圳新聞網也公布了深圳水庫排洪的畫面。深圳市9月7日晚上9時宣布，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，需於9月8日凌晨零時15分開始排洪，並已通知港方，預定流量為70-80立方米/秒。據指，新界地區可能出現水浸情況。

深圳排洪流量增至每秒120立方米 港府指新界地區或水浸

深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室在排洪展開3小時後發緊急通告，決定於8日3時15分開始調整排洪流量為120立方米/秒，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。深圳方面強調，已經通知港方洩洪。

受颱風「海葵」低壓環流影響

深圳市氣象台專家介紹，造成本次極端特大暴雨的原因主要有：一是颱風「海葵」低壓環流從7日下午開始至8日凌晨長時間停滯；二是低壓、季風和弱冷空氣三者疊加；三是強降雨列車效應導致強降雨持續時間長。

各區平均雨量：羅湖（380.8毫米）、福田（263.8毫米）、龍華（251.7毫米）、光明（250.8毫米）、鹽田（240.8毫米）、龍崗（234.8毫米）、寶安（169.5毫米）、南山（133.9毫米）、坪山（82毫米）、大鵬（48.6毫米）。全市最大累計雨量469.0毫米（羅湖區東湖街道）。

深圳多地水浸，地鐵黃閣坑站停運：

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深圳暴雨紅色預警訊號持續至8日上午

深圳氣象台指出，今日（8日）3時起降雨強度略有緩和；預計8日白天至10日繼續受低壓和季風影響，仍有暴雨局部大暴雨，11日降雨明顯減弱，具體預報如下：8日白天仍有暴雨局地大暴雨，最大小時雨強50-80毫米，最大累計雨量100-120毫米；9-10日降雨仍較頻密，局地可達暴雨或以上；11日多雲，有短時陣雨。深汕8到9日有中到大雨局地暴雨。

8日7時分區暴雨紅色（羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、龍崗）和暴雨橙色（其他區域）預警訊號生效中，預計暴雨預警8日上午還將持續一段時間。

中央氣象台指出，預計未來三天，廣東廣西等地有強降雨，建議做好次生災害防禦。今日（8日）8時至明日（9ㄓ）8時，廣東西南部和東部、廣西東南部、海南東部和南部、台灣島南部以及甘肅東部、陝西北部、河北中部、北京西部和北部等地部分地區有大暴雨。其中，廣東中部和西南部沿海等地部分地區有大暴雨（100-180毫米）