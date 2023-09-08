再有1207名緬北涉電信網絡詐騙犯移交中國

近日，雲南普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，1207名緬北涉詐犯罪嫌疑人成功移交中國，其中線上在逃人員41名，這是繼前期抓獲269名緬北涉詐犯罪嫌疑人之後，打擊行動再有重大收穫。



西雙版納公安機關與緬甸相關地方執法部門9月3日開展聯合行動，成功抓獲一批犯罪嫌疑人。為延伸打擊深度、拓展打擊廣度，公安部部署雲南等地公安機關不斷加大工作力度。

近日，在公安部和雲南省公安廳指揮部署下，普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，及時向其通報詐騙窩點和人員線索。9月6日，緬甸相關地方執法部門開展抓捕行動，集中向中國移交涉詐犯罪嫌疑人1207名，以及電腦、手機、手機卡、銀行卡等一大批作案工具，隨著打擊行動不斷擴大，對詐騙集團形成持續震懾。

目前，公安機關正依法對移交中國的犯罪嫌疑人開展審查調查，對於涉嫌詐騙、偷越國（邊）境和其他違法犯罪人員，公安機關將徹查全部犯罪事實，依法予以嚴懲；對於家屬報警反映被困境外人員，公安機關將認真組織調查，如發現其在境外遭受非法拘禁等侵害，將敦促相關國家和地區執法部門嚴懲犯罪分子，堅決保護中國公民人身安全和合法權益。

公安部有關負責人表示，境外不是法外之地，犯罪必將受到嚴懲，公安機關將持續組織開展打擊緬北涉中國電信網路詐騙犯罪行動，持續清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制此類犯罪高發態勢。