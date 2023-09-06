緬甸佤邦發文嚴打電信詐騙犯罪　針對中國公民的詐騙將全面清理

由於中泰緬老4國邊境電信詐騙、人口販賣、綁架等違法犯罪情況猖獗，8月15日至16日，4國啟動聯合打擊賭詐集團專項聯合行動。

9月1日，佤邦中央事務執行委員會發文通知要求嚴厲打擊電信詐騙犯罪，特別是針對中國公民的詐騙行為進行全面整治和清理。



據內媒《澎湃新聞》報導，從泰緬邊境的金三角到緬甸第二特區的佤邦，直至中緬邊境果敢，在緬甸中央政府無法實際控制的這些地盤，滋生了眾多電信詐騙園區，詐騙人員針對中國公民進行詐騙、拐賣、綁架、組織偷渡及暴力、強暴、非法拘禁等各種犯罪活動。

8月15日，4國展開合作打擊行動後；9月1日，佤邦中央事務執行委員會發文通知要求佤邦境內中央各部門、部隊、縣、特區、南部管委會嚴厲打擊電信詐騙犯罪。

文件提到，近年來，電信詐騙從業人員不斷從鄰國轉移到佤邦境內，導致泡沫經濟、物價暴漲，邦內惡性治安事件頻發，很多青少年思想價值觀念受到影響，繼而引發一系列問題。

文件稱，電信詐騙同毒品一樣，是人類共同的敵人。為維護佤邦社會的穩定和經濟發展，將嚴厲打擊電信詐騙犯罪，各部門要按照中央的部署開展打擊和整治電信詐騙一系列的犯罪活動；特別是針對中國公民的詐騙行為，進行全面整治和清理。

文件還要求，對鄰國和政府致函請求協助抓捕與解救的人員，司法部門要積極予以協助，對電信詐騙、綁架和販賣人口、敲詐勒索等犯罪行為始終保持高壓態勢；佤邦各機關單位等人員不可包庇、參與此類犯罪活動，為犯罪分子提供保護的一律嚴懲。

公開資料顯示，佤邦獨立於緬甸中央政府的控制，有自己的政治制度、行政區域和軍隊，是主要的緬北華人聚集區之一，常用語言為中國西南官話，官方文字是中文，其東北面與雲南省臨滄市、普洱市、西雙版納州接壤，北面與緬甸第一特區（果敢）相連。

9月5日，我國公安部公開通報稱，中國與緬甸於9月3日展開聯合打擊行動，打掉盤踞在緬北的電信網絡詐騙窩點11個，抓獲電信網路詐騙犯罪嫌疑人269名。