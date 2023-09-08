知名巴奴火鍋認賣「假羊肉」　豪賠8千桌消費共蝕835萬人民幣

成立20餘年、擁有85家分店的北京巴奴毛肚火鍋，其子品牌超島遭質疑出售「假羊肉」，後經檢驗確認含有鴨肉成份，巴奴近日令超島門店全部停業整改，同時將對在合生匯店消費過該產品的顧客進行賠付，總額約為 835.4 萬人民幣。



綜合內媒報道，一位網民9月4日發文質疑，指在「超島自選火鍋」京合生匯店購買的 4 盒高鈣羊肉捲，結果檢測機構檢測出鴨肉成分。超島也發布相關說明，自稱公司正積極配合市場監管部門進行調查，並第一時間將相關產品送檢，在最終調查結果出來之前，對涉事羊肉菜品做暫時下架處理。

巴奴火鍋旗下的超島火鍋，爆出賣的羊肉片，含有鴨肉成分。（翻攝微博）

爾今，超島母公司巴奴毛肚火鍋官方發布公告，確認檢驗報告結果，羊肉捲確實含有鴨肉成份，除了即日起對超島合生匯店、豐科萬達廣場店、龍德廣場店、石景山萬達店全部停業整改，也將對消費者進行賠償，賠付範圍自 2023 年 1 月 15 日超島合生匯店開業起銷售的 13,451份羊肉，涉及共 8,354 桌，總額約為 835.4 萬人民幣。

巴奴補充，與超島涉事產品的供應商鄭州森昂商貿有限公司合作就此終止。另外將對超島門店現售所有產品供應商進行全面清查，一旦發現問題，都會終止合作。