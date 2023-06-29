諷「鼠頭鴨脖」食安事件　內地商家創作「鼠鼠鴨」玩具遭禁引熱議

近日，內地「鼠頭鴨脖」事件沸沸揚揚，引起民眾對食品安全高度關注。為給食品安全敲響「警鐘」，有創作者在淘寶售賣一款「鼠鼠鴨」玩具。不過，今日（29日）該玩具創作者爆料，產品遭到淘寶等電商網站下架禁售。



「鼠鼠鴨」玩具的創作者爆料稱，其作品被淘寶下架禁售。淘寶客服給出的禁售理由為藉「鼠頭鴨脖」營銷違禁風險。除了淘寶外，京東、拼多多等電商平台皆無該玩具相關商品。

創作者表示，創作該產品是讓後人以「鼠頭鴨脖」事件作前車之鑒，為食品安全敲響警鐘。第一次被下架是在「6·18購物節」時，打算等風聲稍微過了之後，再次上線銷售；沒想到一天或半天過去後再次被下架。

此前，江西一間高校傳出有學生吃飯時吃出老鼠頭，卻被學校否認甚至「指鼠為鴨」，不過經專家鑑定「80%是鼠頭」。

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詎料，一波未平一波又起，周二（27日），再有網民指出其在重慶秀山縣一間中醫院的餐廳便當中吃到疑似老鼠頭。今次秀山縣市監局即晚火速通報，指經認定證實異物為老鼠頭，當局將進行調查，及時向社會公布。

兩次事件，令民眾對中國食品安全問題產生擔憂。當局對食安的監管頻頻出現疏漏，卻對有調侃和警醒之意的小玩具下架禁售，再次引發網民討論。

網民討論▼



「觸痛了相關部門的敏感神經。」

「不利於遺忘的東西不能賣」

「趙高也沒有掩住歷史的評說，指鼠為鴨怎掩社會的悠悠眾口。」

「不解決問題，解決提問題的人。非常典型了。」

「記憶都不能有，你還要紀念，好大的膽子」

「人類歷史上首個不能開玩笑的國家誕生了。」

「一旦有了批判的思想，是很危險的」

