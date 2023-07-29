浙江女水煮花生中吃出鼠頭　鼠身疑似已煮溶　當局查封涉事熟食店

上月發生在江西高校的「指鼠為鴨」事件，一度引發輿論熱議。事件平息沒多久，再有內地民眾在食物中發現老鼠頭，當局目前已依法查封涉事熟食店。



周四（27日），浙江紹興的陳女士在當地菜市場購買了一盒水煮花生，快要吃完時發現當中有一隻老鼠頭。

陳女士稱，剛看到時以為是「桂皮」之類的調味品，顏色特別黑，定睛一看發現是老鼠頭時，瞬間覺得特別噁心，「只看到老鼠頭，身子估計都煮（溶）化了，因為老鼠看上去蠻小的。」事件發生後，涉事商家賠償陳女士800元人民幣。

陳女士將相關影片在網絡發布後，引發網民熱議：

「看了半天，不像是鴨脖！」

「鼠身可能已經被其他顧客吃掉了。」

「此刻正在吃水煮花生的我，不敢說話了。」

「今年為啥這麼多老鼠啊，真的瘋掉光看新聞都反胃的程度。」

「今年老鼠頭出鏡率真高，差點以為今年是鼠年了。」

「為什麼鴨脖現在這麼常見？食品問題是該好好重視了。」



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對此，紹興越城區市場監管局周五（28日）發布情況通報指，據網民反映，其在農貿市場買回的水煮花生中吃出類似鼠頭的異物。越城區市場監督管理局第一時間到現場開展調查，並對涉事熟食店進行依法查封。下一步，將根據調查情況，依法依規作出嚴肅處理。