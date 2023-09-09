工程師金融投資虧錢　扮警察掃黃騙賣淫女近6萬元　被提起公訴

內地一名男子投資理財產品虧錢後，竟冒充警察先後在杭州、上海等地「掃黃」，並偷偷轉走3名賣淫女子的合共近6萬元（人民幣，下同）。近日，上海市嘉定區人民檢察院以盜竊罪、招搖撞騙罪對其依法提起公訴。



據《澎湃新聞》報道，男子韓某某是一名新能源科技公司的質量工程師，去年他和朋友一起炒期貨，虧很多錢後借了高利貸，迫於高利貸還款壓力，韓某某想起「冒充警察抓嫖騙錢」的方法，並決定以此「搞錢」。

今年4月，韓某某在杭州聯繫網絡招嫖客服，先後與2名賣淫女子約定地點進行賣淫嫖娼活動。韓某某抵達後，以查處賣淫違法行為、公安機關保管錢款等理由，要求賣淫女子提供手機支付密碼，並分別轉走葉某某5000餘元、姚某某1000餘元。

一名男子投資理財產品虧錢後，竟冒充警察先後在杭州、上海等地「掃黃」，並偷偷轉走3名賣淫女子的合共近6萬元。（視覺中國）

今年5月，韓某某再轉戰上海，並以同樣的手段轉走賣淫女子逾5萬元後逃離現場。女子發現異常後向警方報案，同日韓某某被警方拘捕歸案。

到案後的韓某某拒不認罪，甚至辯稱，「我與那個女的是進行USDT幣交易，當時以每個U幣6.5元賣給對方，我一共有9000個，所以才轉賬了50000餘元。」惟最終面對確鑿的證據，韓某某對自己的犯罪事實供認不諱。

嘉定區人民檢察院認為，韓某某以非法佔有為目的，秘密竊取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規定，應當以盜竊罪追究其刑事責任。冒充人民警察招搖撞騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十九條之規定，應當以招搖撞騙罪追究其刑事責任。該院遂對其提起公訴。