男子上班時間外出嫖娼被公安拘捕後遭公司辭退　辯稱「我請假了」

《齊魯晚報》報道，此前，北京有男子段某某（化名）在上班時間外出嫖娼，被公安機關拘捕，隨後被公司辭退。男子辯稱其早先有向公司請假，遂申請勞動仲裁勝訴，公司隨後上訴，法院經審理後認為，《中華人民共和國勞動法》第二十五條規定，勞動者嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的，用人單位可以解除勞動合同。



據悉，段某某於2021年1月1日與北京某物業管理公司簽訂勞動合同。2021年6月2日下午，段某某在上班時間外出嫖娼，被公安機關拘捕。

2021年9月19日，公司向段某某郵寄送達解除勞動合同通知書。但段某某認為其外出嫖娼當日已經向副隊長口頭請假，理由是「給母親送鑰匙」，公司屬於違法解除勞動合同。

於是，段某某申請了勞動仲裁，要求繼續履行勞動合同。而公司主張段某某在上班時間前往其他地點進行嫖娼，被公安機關查獲，被行政拘留5日，嚴重違反勞動紀律，公司與段某某解除勞動關係合法，不應繼續履行勞動合同。

2022 年2月18日，仲裁委作出裁決：公司繼續與段某某履行勞動合同。公司對裁決書不服，隨後上訴。

庭審中，法院明確詢問段某某嫖娼時間是否為上班時間，段某某表示認可。公司不認可段某某曾請假，表示根據單位管理規定請假應提交書面請假申請書。

最終，法院經審理後認為，《中華人民共和國勞動法》第二十五條規定，勞動者嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的，用人單位可以解除勞動合同。