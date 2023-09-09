安徽2小學生挖出炮彈送進校長室驚動警方　網民笑爆：特別獻禮

周四（7日），安徽銅陵兩名小學生從土中徒手挖出一件「大禮」後抱到校長室，結果老師一看竟是一枚炮彈，於是立即報警，到場民警隨即疏散教學樓內師生。



據民警調查，當日中午，兩名學生在一處樹林內玩耍期間發現該枚炮彈，隨後兩人合作用手把炮彈從土中挖出，並抱到了四樓校長室。民警詢問下，發現他們根本就不知道這是什麼東西，於是對其展開教育，「這個東西很危險，看到了跟老師講，不能用手抱過去」。

排爆民警研判，涉事炮彈為戰時遺留高射砲彈，彈體完整且字跡清晰，引信完好，存在較大的危險性。而據銅陵特警在線照片顯示，該炮彈長約40cm。

最終，在疏散教學樓內師生後，身穿排爆服的警員成功將炮彈從四樓轉移至安全地點。處置完畢後，排爆隊員對師生開展涉爆物品宣防教育，並來到發現炮彈的地點仔細排查，看看是否存在遺留炮彈，進一步排除安全隱患。

網民點睇：

教師節特別獻禮

這倆娃是有多恨校長

自古英雄出少年

估計校長當時嚇哭了

校長：校紀再加一條，嚴禁給校長送火箭炮彈類禮品

學生：校長，感動不？校長：不敢動，不敢動

校長這一輩子印象最深的倆個學生

