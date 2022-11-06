醉駕慣犯炮彈飛車直衝入警局　警員跳開撿回一命　現場如發生爆炸

台灣51歲蔡姓男子，有2次酒駕紀錄，曾被罰處15萬元（新台幣，下同）罰鍰。11月6日凌晨他3度酒駕，不但闖紅燈，還失控撞進新北市林口警分局文林派出所，造成所內公物設備毀損初估60萬元。蔡男酒測值0.89毫克，警詢後依公共危險、毀損公物等罪送辦，檢方複訊裁定無保飭回，毀損公物依法求償。



經調查，蔡姓男子（51歲）是一名工人，已有2次酒駕紀錄的他，被罰處共計15萬罰鍰，但他卻沒有記取教訓，依然故我。11月5日晚上，他下班後沒有回家，與同事在工廠內喝酒。11月6日凌晨零時許，他帶着滿身酒氣，直接開車返家。

孰料，他行經新北市林口區文化三路與寶林路口，疑不勝酒力，整輛車先撞上中央分隔道，旋即失控往林口警分局文林派出所衝去，直到人車開上派出所石階，撞碎玻璃大門與值班台才止停，所幸值班員警趕緊跳開，沒有受傷。

直擊警署被毁狀況：（按圖了解）

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撞擊巨響，驚動派出所其他休息員警衝下查看，眼前一輛休旅車開進派出所內，一樓則是滿地碎玻璃、電腦、駐地監視器、無線電桌機、消毒設備四散，現場宛如爆炸過後，初估公物損毀約計60萬元。

事後員警衝前查看蔡男傷勢，沒想到才一靠近，一股酒臭味直竄鼻腔，警立即拉開車門，喝令蔡男下車「你有喝酒嗎？」蔡男醉語秒回「沒有，沒有，我沒有喝酒」蔡男經酒測值0.89毫克，檢視他沒有明顯外傷，但蔡男頻說腰痛，仍協助送醫檢查並無大礙，一併帶回偵辦。

偵詢時，蔡男坦承酒駕，辯稱「要左轉，卻轉不過去，就直接撞進去派出所」警詢後依公共危險、毀損公物等罪送辦，檢方複訊裁定無保飭回，至於毀損公物，則依法請求賠償。

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