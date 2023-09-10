濟南6天出現3次不明飛行物！專家：可認定為UFO　將開展模擬實驗

據《中國新聞網》報道，近日，山東濟南6天內連續3次出現不明飛行物，引發關注。專家分析表示，相關現象十分罕見，已初步判斷並非天文現象，在明確正體前，均可認定為UFO（Unidentified Flying Object），後續將開展模擬實驗驗證。



據悉，三次不明飛行物出現的日期分別為9月1日、9月5日、9月6日。據山東濟南七星天文台發佈相片顯示，第一次是黑色且下降速度快的物體，第二次是兩個黑色環狀物體，第三次是發光體，帶閃光從高處墜落。

山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華分析表示，三次不明飛行物存在較大差異，沒有直接證據表明三次不明飛行物存在關聯。

牛桂華認為，目前無法明確不明飛行物的正體，可以初步排除流星、水滴、蟲子等猜測，不能確定是否為飛鳥，同時初步判定並非天文現象。

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山東濟南出現疑似不明飛行物。（閃電視頻）

七星天文台常務副台長盧寅興在接受采訪時表示，短期內出現多次不明飛行物的情況非常罕見，目前已經邀請專家進行研討，下一步將開展模擬實驗論證。