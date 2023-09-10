0.01蚊網購｢愛因斯坦的腦子｣加智商？內地虛擬新玩法銷量逾2萬單

綜合內媒報道，近日，內地網購平台出現虛擬娛樂新玩法，一些網店推出從0.01元到1元人民幣不等的價格出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，名為可以智商＋1，實際為一種虛擬消遣聊天模式，並不會真的發貨。有網民認為該玩法類似「在寺廟燒香拜佛」的效果，不過銷量火爆，已賣出逾2萬單。



據《新京報》報道，近日，「愛因斯坦的腦子」商品在某購物網站上熱賣，銷量最高的店鋪已賣出2萬單，定價在0.1-1元不等。

在網購平台，這類商品多寫有「你還在為考試焦慮嗎，不妨下單一個愛因斯坦的腦子，賦予精神寄託，智商＋1」，熱度高達130.3w，約有300多件類似產品。

內地網購平台出現虛擬娛樂新玩法，一些網店推出從0.01元到1元人民幣不等的價格出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，名為可以智商＋1，實際為一種虛擬消遣聊天模式。（網絡圖片）

有購買了該產品的網民表示，「買腦子」看起來驚悚，其實並不會真的發貨，而是客服陪聊加油，獲得一些積極的心理暗示。

在商品詳情中，大部分商家都有類似介紹：「本商品為虛擬產品，無需物流發貨，拍下後自動發貨，請直接確認收貨。拍下後提供娛樂聊天服務，自己去找客服聊天，娛樂項目，介意者慎拍。」

在「賣腦子」界，除了「愛因斯坦的腦子」，還有聰明腦、開心腦、文科腦、理科腦、考試腦等，受眾指向學生群體。此外，還有「野生霸龍」、「野生大象」等搞怪獵奇類產品，以及「好運噴霧」、「樹洞」、「雲監工」等產品。

網民在評論區交流購買體驗。（網絡圖片）

報道稱，這類商品被統稱為「情緒類商品」。有電商店舖運營者表示，當下年輕人面對生活學習工作壓力，易產生負面情緒，催生了這門生意。這些虛擬產品即使無用也無傷大雅，可能帶來積極的社交互動和心理暗示。

不過，心理學專業人士指出，情緒產品只能在一定程度上舒緩情緒，並不是萬能解藥，更不能包治百病。此類產品背後可能也暗藏不小的風險，應加以規範管理，不能任其野蠻生長，消費者也應擦亮眼睛，謹慎購買。

網民點睇：

買了一份美好的心願



和寺廟求籤有什麼本質區別，這個還便宜點



賣了兩萬份一份0.1元那什麼成本也沒有就直接賺了2000元了



還以為是愛因斯坦大腦切片



信這個還不如信我是秦始皇



賣的人確實擁有，買的人也確實需要

