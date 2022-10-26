長沙業主竟被物業標籤「刁民」　管家道歉稱前員工所為：沒過腦子

湖南長沙一小區物業公司的名單近日流傳到業主群，據顯示，部分業主居然被物業標上「刁民」的標籤，一些業主被認為「喜歡吵事」等。事件立即引起業主的不滿，錯發文件的管家周一（24日）回應，填寫相關備註的管家目前經已離職。



該份約有數十人的名單涉及到長沙北辰三角洲小區，其標註了業主的房號以及業主曾經提出的訴求，包括投訴違規搭建、商舖佔用公共區域以及衛生問題等。而部分業主竟被物業標上「刁民」的標籤，另有些業主被打上了「喜歡吵事」、「群內負面發言多」的標籤。

部分業主竟被物業標上「刁民」的標籤。（九派新聞）

名單曝光後隨即引起業主的不滿，據管家表示，自己本來是要把文件發給主管的，詎料不慎錯發到業主群，自己對此非常抱歉，當日即一一致電給被冒犯到的業主道歉；後續也可能被公司處分，最嚴重的或是被開除。不過他也解釋，相關備註並非出自他，而是由上一任管家填寫的，目前該管家已經離職，「上一任管家是長沙本地人，所以備註比較直白，沒過腦子」。

長沙市開福區住建局的工作人員則表示，目前已經收到了很多投訴，後續將和小區所在的街道社區溝通，由街道對小區物業進行約談。對於事件責任，法律界人士說明，雖然是前任管家的行為，但物業並不能免責，因員工實施侵權行為，造成業主名譽受損，說明物業公司存在管理上的疏忽和漏洞，理應對此承擔責任，除賠禮道歉，還可以提出減免物業費等補償方案，以彌補業主遭受的精神損害。