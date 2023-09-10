年銷2億碗楊國福麻辣燙登陸香港　主打港漂卻成全中國最貴分店？

內地餐飲巨頭「楊國福麻辣燙」在中環開店，9月6日正式開業。《香港01》記者今日下午1點到「楊國福」，發覺店內客人只有十多人，雖然食物種類與內地相若，但價錢就差得多，平均每100克就收費19.8元。



楊國福麻辣燙中環首開香港門店。（香港01 蔡苡柔攝）

與內地相同，客人到店後先自行到自助區選擇菜品，之後再稱重付款。記者結帳時嘗試用八達通及銀聯卡，但未知是否店舖剛開業，目前店內只支持現金、Alipay或微信支付。

店長介紹，麻辣燙或「楊國福」品牌在香港知名度較低，因此開業至今未有太多客人光顧，周一至周五工作天的客人較多，大部分都是打工仔或「港漂」。另有店員稱，店舖鄰近香港站及中環站，附近有來往機場的巴士，偶爾會有旅客到店用餐。

《香港01》記者實測楊國福中環門店：

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在內地，麻辣燙人均消費約在25元到37元人民幣之間，但同一麻辣燙品牌在不同城市的價格也不同，一線城市的人均價格會較高，在二三線城市人均消費通常只有20幾元人民幣。

「楊國福」過江到香港後身價飆升，每100克菜品收費19.8元，記者最終消費105元。有美食KOL在小紅書上分享稱，開業首日至少排隊一小時，「結帳台拉低整體效率，隨便拿點就要一百多」，但她認為店舖環境比內地更好，「楊國福來香港搖身一變成為了高貴的樣子，環境比我印象裏乾淨很多，而且通風比較好，吃完身上/頭髮上基本沒有異味」。

楊國福麻辣燙在內地年銷2億碗，品牌自2003年起家，在全球擁有超過6000家分店，遍佈全國31省及新加坡、韓國、日本、北美、西班牙等海外10個國家。