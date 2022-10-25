內地餐飲巨頭「楊國福」赴港上市獲批　有望成麻辣燙第一股

內地知名麻辣燙品牌楊國福擬在港交所發行H股上市的申請，近日獲中國證監會核准批覆，有望成為「麻辣燙第一股」。



中國證券監督管理委員會官方網站消息，根據《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》等有關規定，經中國證監會審核，批覆了上海楊國福企業管理（集團）股份有限公司首次公開發行境外上市外資股（H股）並在香港聯合交易所有限公司主板上市及境內未上市股份轉「全流通」的申請報告。

批覆內容顯示，核准楊國福發行不超過395,312,500股境外上市外資股，每股面值人民幣0.1元，全部為普通股。完成本次發行後，楊國福可到香港聯合交易所主板上市。核准楊國福股東上海福果果企業管理合夥企業（有限合夥）將所持20,000,000股（股份拆細後的持股數量）、上海聖恩福企業管理合夥企業（有限合夥）將所持11,250,000股（股份拆細後的持股數量）境內未上市股份轉為境外上市股份，相關股份轉換完成後可在香港聯合交易所主板上市流通。

截至2021年9月30日，楊國福已在海外加盟21間餐廳。圖為新加坡的楊國福分店。（小紅書）

公開資料顯示，2003年，楊國福麻辣燙前身楊記麻辣燙第一間直營店在黑龍江省哈爾濱市成立。2008年底，門店擴展到黑龍江全省，店舖數量突破300間，開始省外加盟。

截至2021年9月30日，公司的「楊國福」品牌旗下共有5,783間餐廳，包含位於上海的3間自營餐廳，5,759間遍及中國31個省份的加盟餐廳，以及佈局在澳洲、加拿大、韓國、美國、日本和新加坡的21間海外加盟餐廳。

今年2月，上海楊國福企業管理（集團）股份有限公司提交《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》。