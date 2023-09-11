內地畫家舉報山西五星級酒店「盜畫」裝飾　酒店回應：正在調查

據內媒《極目新聞》報道，9月8日，內地畫家連達公開舉報指，位於山西長治武鄉縣的萬達心栖湖居酒店在未經他同意的情況下，使用其多幅作品作為裝飾畫，涉嫌侵權。10日，涉事酒店回應表示，正在開會調查此事，有結果會對外公佈。



畫家連達舉報指，酒店大面積裝飾了他的手繪山西古建築作品，「數量之多，面積之大，簡直令人瞠目結舌。」並附有房間多張照片和其作品原件的對比圖。

酒店客房內部圖。（微博@連達畫古建）

畫家連達創作的原稿。（微博@連達畫古建）

畫家連達指，作品使用未獲得其本人同意，也未做過任何形式的溝通，「作品上原本都有我的簽名和印章，但都被有意摳掉。」他同時稱，從未授權任何網站售賣相關作品。

對此，涉事酒店方回應表示，已註意到相關情況，酒店只有親子房掛有這種古建築畫作。目前酒店領導層正在開會討論和調查此事，有結果會對外公佈。

公開資料顯示，連達生於1978年，大連人，是中國知名古建築畫家。據了解，他自年輕時到山西旅遊後，便迷上這裡的古建築，此後二十多年間創作了2500餘幅鋼筆寫生作品。

武鄉萬達心栖湖居酒店外景。（酒店官方）

另據武鄉萬達心栖湖居酒店官方公號顯示，該店是晉燁集團與萬達酒店及度假村達成合作後的第一個委託管理酒店項目，有96間客房。該酒店於今年9月8日才正式開業。