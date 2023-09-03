畫家葉永青抄襲比利時同行　以百倍價格售出　判賠500萬登報道歉

內地著名畫家、四川美術學院退休教授葉永青4年前被指抄襲比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain），對方後來在北京提起訴訟。近日判決出爐，葉永青需支付賠償金500萬元（人民幣，下同），並在官媒《環球時報》發表致歉聲明。



在2019年2月，西爾萬向比利時媒體表示，他發現葉永青抄襲了他於1980年代創作的作品：「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機......一切都在那裏！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的！」

西爾萬斥責葉永青抄襲其藝術創作，並以超過原作100倍以上的價格售出，獲得巨額利益。其後西爾萬委託中國律師提起涉及抄襲事件的法律訴訟。

據內媒《澎湃新聞》等報道，西爾萬要求葉永青賠償5000餘萬元。在今年8月22日，北京知識產權法院就該侵害著作權糾紛案做出一審判決：葉永青立即停止涉案侵權行為；葉永青在《環球時報》發表致歉聲明，向原告西爾萬賠禮道歉，消除影響。葉永青支付原告西爾萬賠償金500萬元；駁回原告西爾萬的其他訴訟請求。

報道指，葉永青的作品曾在拍賣行上以60萬歐元成交，而西爾萬的作品在抄襲事件前的價格為僅為6000歐元。

早前報道稱，西爾萬早在1996年就已經發現葉永青抄襲他創作的作品。西爾萬的畫廊老闆還拿出證據，稱西爾萬才是使用這種藝術風格進行創作的第一人，其創作靈感來自於他自己的童年生活以及和自閉症兒童打交道的經歷，類似作品發表於上世紀80年代，而葉永青的相關系列最早出現在上世紀90年代初。

根據資料，葉永青與畫家張曉剛、王廣義等人齊名。他畢業於四川美術學院繪畫系，在「85美術新潮」時期為「西南藝術群體」的代表人物。