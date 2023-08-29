河南花715萬建「牛郎織女」雕塑惹議　網民質疑造價過高抄襲設計

今年的七夕節（8月22日），河南平頂山市魯山縣的「牛郎織女」雕塑揭幕。不過，這座花費715萬元（人民幣，下同）打造的雕塑引起熱議，不少人都疑問「錢花在了哪裏？」。



中國政府採購網上的《魯山縣住房和城鄉建設局魯山縣迎賓大道路口城市雕塑工程項目中標公告》顯示，公告發布日期是2023年6月14日，採購方式為公開招標，7月6日開標，同日發布中標公告，中標金額為715.2萬元，中標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。

採購內容主要包括，原址地點石塊遷移、運輸及安裝處理；迎賓大道路口城市雕塑的設計、製作、運輸、安裝等全過程；雕塑的設計需國際、國內知名雕塑家所創作的藝術作品，表現魯山城市形象、體現魯山城市風貌、展示魯山未來城市發展形象的優秀作品，雕塑高度約17米、採用鑄銅、鍛造、浮雕及著色相結合的形式，表現魯山文化之城、旅遊之城新形象。資金情況顯示為：財政資金，已落實。

天眼查顯示，中標企業睿澤藝術（深圳）有限公司成立於2011年。從2019年起，該公司幾次中標魯山縣的雕塑建造。

河南平頂山「牛郎織女」雕塑。（視覺中國）

雕塑揭幕後，不少人認為造價過高，也有人發現雕像基座在中標10日後已經搭好，懷疑工程未招標就開工。

此外，有人質疑「牛郎織女」雕像與2021年1月竣工的長沙大王山旅遊度假區湘江女神公園內的「湘江女神」雕塑極度相似。除了底座、人物部分不同，主體結構、材質、色彩搭配、浮雕造型等幾乎如出一轍。

有人質疑「牛郎織女」雕像與長沙大王山旅遊度假區的「湘江女神」雕塑極度相似。圖為「湘江女神」雕塑。（微信公眾號＠再現時空）

《瀟湘晨報》報道，8月28日，魯山縣政府採購服務中心工作人員表示，該部門負責監管招投標過程，「牛郎織女」雕塑項目的招投標過程規範，公平、公正、公開。

對於中標公告中提到的715萬元是否全部用於建造「牛郎織女」雕塑，是否有關注「牛郎織女」雕塑與長沙的「湘江女神」雕塑被指相像，是否有關注網上輿論，以及應該向哪個部門核實等問題，魯山縣人民政府辦公室的工作人員均以「不知道」、「不清楚」回應。

網民睇法：

說句實話成本不會超過50萬 含淚賺650萬



不知道誰的荷包鼓了



濫用納稅人的錢



把錢糟蹋成什麼樣了



值多少錢不清楚，但是感覺這雕塑真的不好看



花這麼多錢還不去幫助一些有需要的人



最關鍵的是還是真的設計的值700萬也行啊 就這雕塑看着就10來萬的水準 毫無審美可言

