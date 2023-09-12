周杰倫一連四日天津開騷　吸引18.5萬人次觀眾　帶動消費逾30億元

9月7日至10日，天王周杰倫一連四日在天津舉行巡演，現場合共吸引觀眾18.5萬人次。天津市文化和旅遊局周一（11日）發文指，演唱會累計綜合消費帶動超過30億元（人民幣，下同）。



天津市文旅局表示，9月7日至10日，「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會天津站」在天津奧林匹克中心舉辦。成千上萬歌迷盡享音樂盛宴，演出現場氣氛熱烈，進一步推動天津商文旅融合發展和消費擴容提質，提高了天津城市影響力和美譽度，充分彰顯了「展演+旅遊」的巨大魅力。

數據顯示，周杰倫演唱會合共吸引觀眾18.5萬人次，其中天津本地觀眾佔38%，外地觀眾佔62%，累計綜合消費帶動超過30億元。

天津市文旅局指，周杰倫演唱會累計綜合消費帶動超過30億元人民幣。（視覺中國）

另外，9月6日至11日，天津整體旅遊訂單數量較前一周增長11.7%，較2019年同期增長77.4%；旅遊人次較前一周增長8.57%，較2019年同期增長70.5%；訂單金額較前一周增長35.3%，較2019年同期增長130.2%。

當中，酒店預定金額較前一周增長91%，較2019年同期增長318.8%；門票預定金額較前一周增長439.4%，較2019年同期增長2431.8%。