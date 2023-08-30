01實測｜68元深港一卡通雙幣增值無需換匯　本港使用與八達通無異

8月30日，「深港一卡通」正式開售，是一款採用「一卡雙錢包」的實體交通卡，港幣錢包採用八達通技術標準；人民幣錢包則採用交通部技術標準，供民眾暢行香港及內地327個城市，無需擔心匯率兌換。

發行首日，《香港01》記者在深港兩地實測「深港一卡通」，其功能與香港八達通、深圳通實體卡無異，可使用於巴士、地鐵等交通設施，不過內地便利店等商店因無「拍卡器」暫不可使用。



68RMB一張需另外增值 不可退押金

「深港一卡通」一張空卡的價格為68元（人民幣），使用時需先進行增值，退卡時亦僅可退卡內餘額。記者於深圳地鐵福田站在深圳通客服點順利用人民幣現金完成增值。另外，深圳地鐵站客服中心亦可用現金增值。

《香港01》記者使用現金順利增值。（蘇煒然攝）

深圳通APP增值需內地手機號及銀行賬號

記者下載深圳通App嘗試用線上增值的方式發現，需要用內地手機號碼進行註冊，增值渠道僅限於內地版支付寶、微信支付或銀行卡，內地支付寶、微信綁定香港信用卡不能用於增值服務。記者通過微信支付內地錢包，使用NFC貼卡增值的方式，成功向卡內增值20元人民幣，入地鐵閘口時拍卡順利通過。

另可使用地鐵站內的「八達通售卡充值終端機」通過內地銀行卡轉帳的方式增值。

▼深圳通APP增值指引▼

+ 3

目前，該卡在深圳僅可在公交、地鐵等地方使用。記者於Manner Coffee 消費時，被告知目前大部分商店都無POS機，基本都是手機支付或現金。7-11、全家等便利店工作人員亦表示，由於內地顧客已習慣手機二維碼支付的方式，因此店內並無「拍卡器」用於付款。

記者實測香港增值 港公共交通、便利店皆可使用

「深港一卡通」港幣錢包可於深圳地鐵福田口岸站銀聯易辦事自助機、香港八達通客服點、香港便利店及八達通APP內增值。八達通APP增值方式則與香港相同，將卡片貼進手機即可完成。

01記者實測「一卡通」香港錢包可使用八達通APP增值。

記者返港時在福田口岸使用該卡搭乘東鐵與香港八達通卡完全無異。惟與在深圳不同，該卡可在香港各個便利店使用消費；扣費方式為在香港錢包內扣除，消費者無需擔心匯率轉換。

需要注意的是，目前深港一卡通的實體卡片「深港互通行卡」僅可在內地福田、皇崗、羅湖、蓮塘口岸地鐵站的深圳通客服中心進行線下購買，福田地鐵＼高鐵站亦可購得。深圳灣口岸則因未開通地鐵，尚未販售。