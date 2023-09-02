01FactCheck｜2050深圳地鐵圖引港人熱議　線路密集過東京係真？

中港兩地恢復全面通關逾半年，港人周末北上消費已成熱潮，有關深圳的交通出行訊息亦受到關注。近日，一張深圳2050年軌道交通運營線路圖在網絡廣傳，當中顯示深圳將被38條地鐵、9條城際鐵路、1條有軌電車「穿城」，較東京的軌道交通密集程度更高。那麼，上述圖片是否由官方發布？深圳地鐵是否又對27年後的軌道交通線路作出規劃？《香港01》「Fact Check」過。



深圳地鐵線路圖。（微博）

深圳是內地第8座開通軌道交通的城市，其第一條地鐵線路於2004年12月28日開通運營。根據交通運輸部數據顯示，截至今年2月，深圳已開通運營17條地鐵線路，覆蓋羅湖區、福田區、南山區、鹽田區、寶安區、龍華區、龍崗區、坪山區、光明區9個市轄行政區，總運營里程達到558.6公里，排在上海、北京、廣州之後，位列全國第四。

由於港人周末北上消費成為熱潮，深圳交通出行訊息亦受到關注。近日，一張深圳2050年軌道交通運營線路圖，在內地網絡及Facebook群組中廣傳，圖片顯示深圳屆時將被38條地鐵線路、9條城際鐵路、1條有軌電車「穿城」，當中多條地鐵線路將延伸至東莞、惠州等地。不過，有網民就質疑，內地近年來有關地鐵興建的審批極為嚴謹，很多線路的建設都不會通過審批；亦有網民調侃指2050年時，「深港地鐵已經互通了，因為50年不變已過。」

網民製作深圳地鐵未來規劃圖。（bilibili）

那麼，深圳地鐵是否有發布過類似線路規劃圖？《香港01》致電深圳地鐵集團服務熱線，獲回覆指深圳地鐵只發布過已開通運營的地鐵線路圖，尚未接收和發布過未來的線路規劃圖，一切應以官方網站、微博或微信公眾號的訊息為準。

《香港01》再經查詢發現，上述圖片為內地網民今年1月於bilibili發布，圖片作者稱，此圖已將所有總規線路包含，包含部分非總規線路但認為遠期可能會被建設的線路，包含但不限於14號線南山西延段、35號線、37號線、42號線（30號線支線）、49號線等。

事實上，雖深圳地鐵官方未有發布未來的線路規劃圖，但公開資料卻可找尋到深圳地鐵的建設規劃。據了解，截至今年7月，深圳地鐵在建線路合共有13條。根據《深圳市軌道交通線網規劃（2016-2030）規劃方案》顯示，2016至2030年，深圳市共規劃城市軌道線路32條，總規模約1142公里（含彈性發展線路約53公里），由市域快線和普速線路兩個層次構成。其中，市域快線8條，總規模約412公里，普速線路24條，總規模約730公里。

2023年6月27日，《深圳市城市軌道交通第五期建設規劃（2023-2028年）》獲批線路公布，包括深圳地鐵15號線、深圳地鐵17號線一期、深圳地鐵19號線一期、深圳地鐵20號線二期、深圳地鐵22號線一期、深圳地鐵25號線一期、深圳地鐵27號線一期、深圳地鐵29號線一期、深圳地鐵32號線一期、10號線東延（深圳段）、深圳地鐵11號線北延（深圳段）共11個建設項目，總長度185.6公里；到2028年深圳軌道交通五期規劃線路全部建成通車後，深圳市城市軌道交通通車里程將達到831公里。