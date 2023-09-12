著名越野跑手跟拍攝影師比賽突身故　賽事總監：眼睜睜看着人沒了

內地著名越野跑者格格霖（陳霖）日前參加越野賽事，其跟拍直播人員在賽事期間意外離世，當時排在女子組首位的格格霖隨後退出比賽。



據介紹，意外離世的李先生是四川綿陽人，40歲，本身也是一位越野圈內知名跑者，今年曾參加多個越野挑戰賽，出事前一周也參加了國際越野賽。9月9日，他在2023幸福威海越野賽百公里組比賽中，擔任格格霖的跟拍直播人員。

今年7月，李先生曾在社交平台上透露，他在本次越野賽中受邀有償為精英選手格格霖做賽事跟拍直播。此前，李先生曾兩次在越野賽中擔任格格霖的跟拍攝影師，在社交平台上，兩人的互動也顯示出他們的關係不錯。李先生曾回覆網民稱：「這次威海100越野賽，格格霖是奔着冠軍去的。」

《上游新聞》報道，多位觀看格格霖直播的越野跑愛好者表示，在比賽開始不久，李先生已大聲喘氣，感覺狀態有異，格格霖曾提醒李先生小心，並透露對方已無力氣說話。

有觀眾介紹，李先生本來計劃跟到CP4（打卡點），但中途已乏力停下，沒辦法繼續向前跑；格格霖曾叫人接走李先生，但他讓大家先走，自己則去CP4休息，再去後面補給點，「並不是李先生出事了，格格（霖）丟下他不管自己跑了，而是他們分開的時候，李先生還沒事」。

據介紹，格格霖在距離終點還剩20多公里時已經大幅領先第二名。在聽說李先生出事後，她直接在CP6選擇退賽。

有選手反映賽道設計不合理，難度太大，其中一段懸崖路段非常陡峭，「這樣難度的賽道，要全程跟拍直播並不合理」。有網民猜測李先生是墮崖離世，但有選手表示，李先生是在CP3和CP4之間出事，而非常陡峭的懸崖是在CP7後面。

另有網民猜測，李先生的離世原因是熱射病。多位參賽者表示，根據天氣預報，比賽當天氣溫約29°C，但日照較強。

9月11日，賽事主辦方威海市體育局工作人員稱，組委會和主辦方對當事人離世感到非常遺憾及痛心，死者家屬已趕到威海善後，但具體原因和責任界定仍有待調查。

幸福威海越野賽的賽事總監李仁力回應稱，具體情況暫未清楚，「但現在網上有些東西是在顛倒是非，畢竟我是眼睜睜看這一個人是怎麼沒的，現在不想做任何回應」。

本次比賽是威海首個國際越野跑協會（ITRA）積分越野跑賽事，吸引逾1400名跑手參賽。賽事共設置三個組別，100公里組、50公里組、30公里組；比賽採用環形賽道，以里口國家級登山步道為主。