首艘國產大郵輪｢愛達·魔都號｣第二次試航完成　基本具備運營條件

首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」周二（12日）完成了為期6天的第二次試航，順利靠泊在上海外高橋造船碼頭。其各項試驗結果符合設計標準，試航取得圓滿成功，同時意味著郵輪的各項性能已基本具備運營條件。



據央視報道，這次試航一共進行了振動噪聲、安全返港等90餘項海試項目的測試、檢驗，試航圓滿成功。中國船舶外高橋造船品質保證部副部長、大型郵輪項目質量經理陳建國表示，按照出航之前的計劃，整體執行情況非常好，而且完成情況驗證結果，實際上是達到甚至部分已經超過預期的目標。

郵輪後續將進入船塢，進行設備系統調試以及內裝工程的收尾，預計將於今年年底前正式交付。中國船舶外高橋造船總經理助理、大型郵輪項目建造總監陳劍威表示，靠岸之後的工作就是全船的完整性交付工作。對於船檢證書的獲取，涉及的65個系統要進行最終全部確認。交船前，他們還要進行全船的塗裝翻新，以及船東供應品的安裝工作。

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據此前報道，首艘國產大郵輪有24層樓高，可容納6500多人，並有5G信號覆蓋。其零部件數量多達2500萬個，是目前全球最複雜的單體機電產品。零件數目相當於大飛機C919的5倍，復興號高鐵的13倍，線纜超過4300公里，約等於上海到拉薩的距離。

中國國產遊輪的成功建造，也意味著中國造船技術將有新的飛躍，成為繼德法意芬蘭之後，全球第5個有能力建造大型郵輪的國家。