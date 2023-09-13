患癌老人登機遭拒　家屬跪地哀求　成都航空：晚期患者不予承運

9月12日，四川成都雙流國際機場一名癌症旅客辦理值機時，遭航空公司拒絕患登機，引發關注。航班運營航司成都航空有限公司回應，稱癌症晚期患者不予承運，建議旅客退票。



網傳影片顯示，事發在上午9時45分左右，EU2205次航班的登機口處，一名頭戴黑色帽子的老人坐在輪椅上，身穿白色短袖的男子和老婆婆坐在地上。男子向工作人員崩潰大喊，「承諾書籤了，醫院證明也寫了，我還帶了護理工，你不讓我走！」

該男子手持電話，疑似正與另一名工作人員通話，「有癌症四個月，之前你說沒有心臟病，沒有呼吸道疾病，沒有外傷傷口，都可以。」

12日晚，成都航空一名工作人員表示，航司明確規定針對癌症晚期患者不予承運，如果是早期或者中期癌症患者，沒有限制旅客乘機。建議在沒有辦法承運的情況下，旅客可以進行退票處理。

《成都航空有限公司旅客、行李國內運輸總條件》規定，對於癌症晚期患者航司可以拒絕其登機。

成都航空官網的運輸條件顯示，成都航空有權出於安全原因或根據自己合理的判斷，拒絕運輸癌症晚期患者。

對此，某神經外科的醫生表示，體質較好的癌症病人可以坐飛機，但若已到中晚期出現惡病質的現象，比如貧血消瘦，一般不建議坐飛機，因為這個階段的癌症病人體質比較差，多有顱內壓增高的現象，坐飛機有可能會引起如呼吸困難，頭痛頭暈的情況。

網民睇法：



飛機升空後是個特殊場所，如果有規定，還公示了，就不要糾纏了。走高鐵還舒服一些。



萬一在飛機上去世，這事大發了。



賣票時就該說明呀！人家搞了一堆證明，得浪費多少時間



患癌病人為什麼不能坐飛機？擔心患者在飛機上與大家同歸於盡？還是擔心癌症傳染給飛機工作人員？



為顧客身體考慮，同時也是為自己規避風險

