國航成都飛新加坡航班引擎起火　艙內濃煙瀰漫乘客逃生9人受輕傷

多個內媒引述CFA成都飛友會消息稱，9月10日中國國航CA403航班A320-271N（始發於成都天府國際機場）在即將抵達新加坡之時掛出7700，即出現緊急情況。據網友圖片顯示，可能是左側引擎起火。



新加坡樟宜機場隨後稱，涉事航班所有乘客和機組人員均已安全撤離，左側引擎的火已被撲滅。



國航傍晚18時55分通報表示，9月10日從成都天府機場飛往新加坡樟宜機場的CA403航班，機型為A320neo，飛機號B-305J。機上共有旅客146名、機組人員9名。飛機在着陸前出現客艙煙霧，機組按程序處置，飛機於北京時間16時14分降落新加坡樟宜機場，落地後機組組織旅客實施緊急撤離，新加坡樟宜機場啟動了應急程序。人機安全。事件原因正在調查中。



新加坡樟宜機場10日的X（前稱Twitter）官方帳號發文稱，始發於成都的中國國航CA403航班在飛往該機場的途中，前貨艙和洗手間冒煙。飛機已於同日約下午4時15分左右降落，所有乘客和機組人員均已安全撤離，左引擎的火已被撲滅。

據網傳現場照片顯示，機艙內煙霧滿布。一張照片則顯示，飛機的左側引擎中部起火，火光熊熊。還有多張照片顯示，飛機的逃生滑梯打開，事發現場有消防車，乘客使用逃生滑梯離開機艙。

乘客用滑梯倉皇逃生（點圖放大）：

+ 8

網傳影片顯示，乘客使用逃生滑梯離開機艙時甚為狼狽，有人拖著行李箱滑下，有人疑因過急離開而撞向下方的人。現場有救援人員引導乘客離開。

空姐向乘客發濕紙巾保護口鼻

內媒《紅星新聞》報道指，該航班一名乘客表示，該航班座位基本坐滿，近150座，於下午4點15分左右落地，在落地前幾分鐘，機艙內冒起濃煙。他提供的影片顯示，濃煙讓機艙內的燈光變得模糊，有乘客試圖站起身來，有乘客拿出手機拍照，空姐喊著：「大家不要緊張，不要拍照，坐下來。」

該乘客說，當時空姐積極給乘客發濕紙巾保護口鼻，「空姐比較專業，一直在安撫大家，（乘客們）情緒還是比較鎮靜。」該乘客稱，他從逃生滑梯撤離，其他乘客「都安全，除了有一些小擦傷」。

新加坡樟宜機場晚間表示，有9名乘客在疏散過程中因吸入煙霧和擦傷而受輕傷。中國國際航空和樟宜機場集團正在為所有乘客和機組人員提供幫助。