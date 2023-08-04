東航C919首次開啟「雙機商業運營」　同日執行上海/成都航線

東航已經接收的2架C919國產大飛機周五（4日）首次開啟「雙機商業運營」，同日執行「上海虹橋—成都天府」航線。



據央視報道，C919執飛滬蓉快線的往返航班號，分別是MU9197/MU9198及MU9189/MU9190。按計劃，東航C919每逢周一、周三、周五、周日將在上海虹橋—成都天府執行4個航班；其他時間則每天執行2個航班。報道指，自投入商業運營以來，C919旅客乘機體驗反饋良好，其充滿「中國風」的安全演示影片、主題餐食、帶有「中國印」的機供品、C919專屬電子登機牌等特色服務，皆受到喜愛和好評。

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標准自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，根據東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元人民幣。

2022年12月9日，作為全球首發用戶，東航正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機。2023年5月28日，東航完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京首都」的往返飛行，此後首架C919在滬蓉快線上服務旅客，截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業運營360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。 7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機。