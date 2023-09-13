梅州中學裝人臉識別每學生收100元/年　家長質疑不合理　官方回應

為加強學生進出校門和宿舍門的管理，廣東梅州市梅江區聯合中學周一（11日）在校內安裝「智能人臉識別系統」，惟要求每名學生每年為此繳費100元人民幣，引發家長質疑是否合理。學校工作人員周二（12日）回應表示，這是自願繳費使用的；梅州市梅江區教育局相關工作人員則表示，這是學校自行安裝，繳費必須是以家長自願為原則。



據梅州市梅江區聯合中學《致家長的一封信》指，為方便家長了解學生考勤情況；方便學校內宿管理；實現家校通功能，包括閉環請假申請、學校通知消息、老師審批、門禁通行、到離校通知、考勤統計等，學校正在安裝調試「智慧校園平台系統」。系統套餐資費為每名學生每年100元。學生個人原因轉學或退學的，已交費用不予退費。

《致家長的一封信》顯示系統套餐資費為每名學生每年100元。（上游新聞）

消息引起輿論關注，學生家長陳先生（化名）將《致家長的一封信》發在第三方社交平台個人主頁，質問每名學生每年繳費100元是否合理。他表示，不理解為何學校安裝人臉識別需要學生交那麼多錢，為什麼不是交一次直到畢業。

周二，涉事中學一工作人員表示，是否繳費看家長的自願，如有任何疑問，家長可以向學生班主任反映和溝通。梅州市梅江區教育局相關部門工作人員則表示，家長繳費與否必須遵循自願原則。對於定價問題，上述工作人員稱，經了解，這是學校自行與第三方機構合作搞的一個智慧校園項目，由第三方機構收取費用。