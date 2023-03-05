人臉識別須下車跪地看前置鏡頭　小鵬汽車致歉：已下架第三方App

電動車公司「小鵬汽車」的用戶透露，車機更新App後，需要在車輛前置鏡頭做人臉認證，用戶需要下車並半跪在地。

3月4日，小鵬汽車為事件致歉，目前已下架第三方App並立即優化。



網傳影片顯示，用戶在車機輸入驗證碼後，後台提示為了帳戶安全，需要進行人臉認證。用戶下車後，需要下跪並將臉部對準位於車頭的前置鏡頭。

《IT之家》報道，由於App的兼容性問題，小鵬汽車此前車機上某些應用可能會在更新後觸發風控系統，用戶要通過人臉識別驗證才能正常使用，並需要使用位於正面車牌底部、用於全景影像的前置鏡頭識別。

3月4日，小鵬汽車回應稱，經查驗發現，個別用戶在大屏登錄第三方App時會觸發風控策略，需進行人臉識別。考慮到用戶體驗不佳，公司已將涉事App下架，並立即著手優化。

小鵬汽車就事件致歉，並稱會持續完善應用商店的上線審核機制。在保障帳號及隱私安全的同時，為用戶提供最優的交互及生態體驗。

網民睇法：

笑死我了！小鵬、給您磕一個了！



產品經理是故意的嗎



給電動爹磕個頭



哈哈哈哈哈哈好離譜啊



小鵬：讓你運動一下，別老坐著



小鵬做到了科技以車為本



笑死我了， 停車場路邊竟有人蹲在新能源汽車前面甚至還想下跪



哈哈哈哈非常人性化！



開個車還得行大禮

