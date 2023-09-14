上海一幼兒園疑虐童　多名幼童身上現多處針孔及瘀青

9月12日，有學生家長爆料，上海市一幼兒園有老師疑虐童，多名幼童身上有針孔及多處瘀青。



家長爆料稱，今年3月24日，他發現在上海市寶山區大華小蝌蚪音樂園就讀的孩子身上有傷。3日後，有家長報警處理，由於孩子身上有多處瘀青，警方開出驗傷單讓孩子在醫院驗傷。幾天後，警方再開出驗傷單，兒童醫院的醫生在孩子身上找到多處點狀似針孔。

醫院驗傷單顯示，幼童身上多處存在針尖樣小孔。前述家長稱，他們隨即要求驗毛髮，結果有五個孩子驗出體內含有麻黃鹼（Ephedrine，可用於治療氣喘、猝睡症，也用作興奮劑、食慾抑制劑），其中兩個孩子含有利多卡因（Lidocaine，可用於局部麻醉及抗心律失常）。

家長質疑該幼兒園在事發前並無安裝閉路電視鏡頭，「但凡有攝像頭，他們也不敢肆意妄為！由於沒有探頭給警方偵查帶來了極大的困難！連一個正式的道歉都沒有，整個過程態度冷淡」。

家長又稱，報案至今已有半年多，他們承受極大痛苦，「失眠至今，噩夢連連，我們就想知道真相！孩子們經歷了什麼？承受了什麼？以後身體狀況會怎樣？」。

涉事幼兒園的工作人員稱，警方已介入調查，有任何疑問可詢問警方和當地教育局，「我們相信警察，也相信我們的領導」。

上海市寶山區教育局的工作人員表示，大華新村派出所已調查處理，並開辨說明會，處理結果已經告知家長，「我們全局非常重視此事，一直在跟進和處理這件事，家長發佈在網上的內容我們也看到了」。