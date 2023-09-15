成都博物館值48萬槍魚標本肋骨遭掰斷　館方不修復以教育文明觀展

館藏展品被損壞是件大事，當中價值甚至不是一般的金錢能衡量。日前，四川成都生命奧秘博物館內，就有槍魚標本的肋骨遭到一名男子掰斷，博物館工作人員稱，槍魚標本維修成本很高，維修費用要好幾萬元人民幣。然而，博物館最終決定不修復，而是將其做成「文明觀展教育」展位展出。



事發於8月28日，閉路電視片段顯示，在一個大型標本前，一名身穿白色短袖，背著黑色斜挎包的男子不斷觸摸標本，隨後面向身邊一位身穿長裙的女子，右手做出掰折的動作，標本上面一處長條狀物體被掰斷。該男子事後還將掰斷的魚刺扔在池子內的石頭上並徑直離開。另一片段中，疑似工作人員則用膠水將被掰斷的部位粘黏回去。

男子不斷觸摸標本，隨後右手做出掰折的動作。（四川觀察）

據了解，涉事槍魚骨骼標本全長約364cm，肋骨長約20cm，而被人掰斷是魚腹中部一根15至20公分長的魚刺。其事發後仍正常展出，只是根部被人為掰斷的魚刺部分格外醒目。館方事後亦向派出所報警處理。

據該館館長李軍介紹，此次被損壞的槍魚標本價值48萬元。據介紹，該損壞的槍魚底部有一個起支撐作用的白鋼材質底座與其連一體，共計重量有200多公斤。為此，他們需要把這個大型標本層層保護地運送到遼寧大連的總部，請專家用德國技術來進行維修，「運輸費加專業材料費及專家修復勞務費需要上萬元」。

周三（13日），工作人員表示，館方決定不修復被掰斷肋骨的標本，而是將其做成「文明觀展教育」展位展出，希望通過此舉呼籲遊客文明觀展、愛護展品。而涉事男子已承認錯誤並寫下道歉信。

另外，對於部分網民建議「把標本用玻璃罩起來」從而保護標本，李軍明確否定。他認為，博物館就是為了讓遊客看清楚每個標本栩栩如生的結構細節，才特別設計了開放式展陳，如果用玻璃罩子阻擋，也違反了當初讓觀眾沉浸式研學的初衷。