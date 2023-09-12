邊玩桌遊邊學歷史　廣州博物館推出城市手信文創禮盒「穿粵記」

9月10日晚，「穿粵記——發現廣州寶藏」廣州城市手信文創禮盒在廣州鎮海樓正式發布。

「穿粵記——發現廣州寶藏」由廣州博物館（以下簡稱「廣博」）基於廣州2200多年城市發展歷史，與廣州酒家共同開發，是融合廣州通史主題桌遊與新廣式糕點的首款廣州城市手信文創禮盒。



「穿粵記」活動現場。（羊城晚報／主辦方）

一副「穿粵記」 一部廣州簡史

廣博副館長朱曉秋介紹，該館根據廣州城市歷史發展特徵，結合學術研究成果和教育推廣經驗，設計開發了「穿粵記」桌遊。

此桌遊在玩法上借鑒了堪稱中國最早桌遊的《升官圖》以及現代經典桌遊《大富翁》，部分設計理念還參考了廣博藏民國初年棋類游戲，以廣州歷史中發生的重大事件為「對戰」格，以最先到達終點「城門」者為勝。

因此，小小的一副「穿粵記」糅合了來自古今中外經典桌遊的精華。

「穿粵記」文創禮盒正式發布。（羊城晚報／主辦方）

該款桌遊把各歷史時期廣州的城坊圖和地標性建築轉化為插畫，涵蓋了從秦建立番禺城至民國拆城牆築馬路的2200多年曆史。

桌遊的方寸棋盤之間，濃縮了廣州作為嶺南文化中心地、海上絲綢之路發祥地、民主革命策源地、近代市政先行地的城建沿革和人文歷史，讓玩家在趣味的遊戲中知曉廣州歷史，領略嶺南文化。

而配套的遊戲卡既繪有廣博收藏的代表性文物珍品，如秦統一嶺南的物證「十四年屬邦」銅戈、全國獨一無二的元青花船型水注、18-19世紀的高端定制紋章瓷等，也含有選取自歷代典籍中記載的嶺南佳果、傳統年食、特色酒飲等。

玩家在收集遊戲卡中既可獲取歷史知識，又能對「食在廣州」的城市名片進行追根溯源。

「穿粵記」文創禮盒。（羊城晚報／主辦方）

「穿粵記」文創禮盒在2023年春節推出體驗版，獲得市民好評。經過半年的設計優化和升級，「穿粵記」文創禮盒目前正式推出市場。

這款文創禮盒剛獲得2022-2023年度廣東博物館「十大文創精品」的稱號。

「廣州手信」有得食，還有睇頭

據介紹，這款禮盒還配有由粵點大師團隊結合嶺南佳果特色口味與現代輕養生主題而精心打造的新廣式糕點，讓大家共同領略嶺南源遠流長的飲食文化。

糕點造型以廣州歷史時期代表性建築及構件為裝飾元素，如鎮海樓、廣州塔、「萬歲」瓦當、鰲魚脊飾、中山紀念堂、六榕花塔、鑊耳屋、廣式茶樓等，每一塊糕點都是「廣州標誌」。作為城市手信，「穿粵記」用遊戲和美食讓人們留住廣州記憶。

配套廣式糕點。（羊城晚報／主辦方）

在包裝上，禮盒以廣博藏文物——清黑漆描金銀人物故事紋遊戲盒為設計原型，外形上吸收了原文物別緻的花口邊角造型和繁複的開光紋飾，以「穿越千年，開啟寶藏」為主題，讓玩家從復古的外觀感受清代廣作的輝煌和廣式審美的魅力。

「穿粵記」文創禮盒。（羊城晚報／主辦方）

遊戲盒上的描金圖案和紋飾，均來源於廣博藏外銷畫「舞獅圖」「舞龍圖」「元宵花燈巡遊」「售茶圖」「迎親儀仗隊巡遊」，以及清末石灣窯綠釉獅子等文物元素，取吉慶祥瑞之義，同時運用版畫手法進行再創作，突出廣府傳統文化，又不乏現代感。

廣博開發全新融合文創IP

去年起，廣博已注重打造互動的體驗性文創IP，如「營建·鎮海樓」「園說」研學，「決戰觀音山」劇本殺等。現在推出的「穿粵記」，是廣博今年開發的全新融合文創IP。

在廣東城市手信和博物館文創中，「穿粵記」文創禮盒首創「博物館+遊戲+城市名片」的融匯概念，創新文旅商跨界合作模式，讓人們在遊戲的趣味互動中、品嚐廣州美食中輕鬆品讀廣州。

目前，廣博以「穿粵記——發現廣州寶藏」桌遊為核心，正在籌備該系列品牌的周邊開發，如衍生文創、主題研學等。

「穿粵記」活動現場。（羊城晚報／主辦方）

發布儀式當晚，廣博在主館址鎮海樓舉辦「穿粵記」廣州城市手信文創禮盒首發儀式及沉浸式現場版「穿粵記」遊園活動。

「穿粵記」桌遊的棋子角色——趙佗、達摩、張九齡、蘇軾、伍秉鑑、孫中山化身為18名「真假NPC」遊走於園區，玩家需要通過使用這六位名人的名言暗號尋找真NPC，領取任務卡，開啟「穿粵之旅」。

「穿粵記」活動現場。（羊城晚報／主辦方）

據悉，今年中秋國慶黃金周期間，廣博將推出巴士版的「穿粵記」，帶領玩家穿梭於新舊城市中軸線之間，在探尋歷史建築與遺蹟之中體驗實景解謎推理遊戲。