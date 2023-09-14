夜繽紛｜港幼兒園長深圳夜市擺攤　賣雞蛋仔人氣旺：好鍾意港小吃

港府為提出振興夜經濟，9月14日將啟動「香港夜繽紛」系列活動，除在灣仔海濱舉辦市集，許多商場亦會延長營業時間，推出各種優惠。鄰近香港的深圳羅湖區早在7月就舉辦「深港文化月」，開幕後舉辦30多場活動，搭上港人北上熱潮，搶佔夜經濟先機，羅湖的夜市更有大量的「香港元素」。



《香港01》採訪位於羅湖粵海體育公園的「夜肆嘉年華」攤主Jenny，Jenny疫情前在中環擔任幼兒園園長，疫情期間留在深圳，繼續幼兒園教師工作更開始擺攤賣雞蛋仔。她指出，自己很愛香港的飲食文化，擺攤也遇到很多香港客人。Jenny認為，香港的夜市文化其實更悠久，但深圳優勢是租金便宜，她相信未來會有更多港人加入深圳夜經濟的行列，希望自己能成功推廣香港的飲食文化。



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Jenny介紹，自己是深圳人，過去曾在中環一家幼兒園當了多年的園長。無奈2019年碰上疫情，決定辭去工作留在深圳陪伴兒子，現在的她除了在深圳幼兒園當教師外，下班就到羅湖區的粵海體育公園和老公擺攤賣雞蛋仔。

對於在深圳擺攤的經歷，Jenny笑說，自己很有滿足感。為了能盡量還原香港的味道，Jenny特別向開過茶餐廳的舅父拜師，盡可能還原香港的味道，再結合內地的網紅元素，攤位吸引許多年輕人和小孩排隊。

Jenny指出，自己的顧客中有不少香港人，「呢邊好多，一開始香港人過來，第一時間（看到攤位）都會很驚訝地說『呢度都有（雞蛋仔）』!」吃完之後就會盛讚「係啦！係呢種味道」，Jenny開心的表示，不少港人都成為她的回頭客。

香港夜市文化其實更悠久？深圳羅湖搶佔夜經濟先機

談到香港和深圳的夜市文化，Jenny認為其實香港的夜市文化更悠久，有蘭桂芳和夜市飲食文化；反而大陸過去有夜市「但不多」，沒有香港興盛。

Jenny表示，因為過去深圳政府嚴格地歸管當地的街邊小販，同時，有規模、正規的夜市比較少，最出名的只有深圳寶安的鹽田夜市，因此夜經濟並不興盛。

不過，今年7月，羅湖區政府開始舉辦首屆「深港文化節」推廣夜市文化，帶來新的商機，Jenny表示，「現在在羅湖區的很多街道都會有這個夜市文化」，而其中粵海體育公園的「夜肆嘉年華」是運營比較成功的案例，Jenny表示他們對攤主和品質的要求比較嚴格，所以口碑做得比較好。

Jenny又指，羅湖是深圳最接近香港的一區，「羅湖和香港的飲食有相似之處，所以我覺得來這裡擺攤很合適。」

據深圳新聞網報道，羅湖「深港文化月」成功可以用一組數據來看：7月12日至8月11日，羅湖三個口岸通關人次564萬，較上月同期提升11.44%，其中港籍旅客420萬人次，佔比約74.37%。同樣位於羅湖區的蓮塘口岸通關人次117萬，環比增長14.72%。

深圳9月1日放寬地攤經濟 Jenny不擔心影響生意

9月1日起，深圳新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》正式實施，該條例因不再全面禁止擺攤而備受關注。對於地攤放寬會否衝擊夜市小吃，Jenny認為「或多或少都會影響」，但更多的會是正面的而非負面的，「會讓更多人知道深圳都係推緊一個夜市文化，深圳唔係文化沙漠。」

蓮塘口岸地鐵站附近已擺滿流動攤販：

她表示，比起地攤自己選擇夜市一是相信主辦方能提供保護，第二則是夜市都需要擺攤者提供健康証，「不似街邊小販，求其攞張凳都可以去囉！」；第三就是經營長期回頭客，「不似流動小販，今日你在這裡擺，明日我不知係邊度揾你，對我們經營回頭客會比較重要。」

Jenny也表示，歡迎香港人來深圳消費、做生意都歡迎，「聽到粵語都會特別親切」。她期許，未來也會努力推廣更多的香港街邊小食如「雞髀、牛雜和雞蛋仔」，Jenny開心表示，「遇到客人都會介紹這是屬於香港的飲食，宣傳屬於香港的飲食文化。」

夜肆嘉年華

地點：羅湖區粵海體育休閒公園

交通：可搭巴士M205、M468、M103等線路到羅湖體育館公交站；地鐵2號線新秀地鐵站A出口步行約14分鐘

時間：下午4時到凌晨1時

