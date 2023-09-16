內地調查：近三成未成年人追求教職　網紅、遊戲玩家等職業熱度降

中國社會科學院新聞與傳播研究所及社會科學文獻出版社9月16日，共同發佈《青少年藍皮書：中國未成年人互聯網運用報告（2023）》。內文引調查顯示，教師是內地未成年人最為偏好的職業，有31%的未成年人選擇其為理想職業，其次為醫生（19.8%）、企業家（19.5%）和藝術家（19.3%）。



基於2022年中國未成年人網絡運用狀況調查資料，藍皮書分析指出，網絡構建起未成年人對外部世界的認知，影響著未成年人自身的成長規劃，從未成年網民的職業取向可以洞見其成長。

藍皮書指出，遊戲玩家、網紅、AI高手等網絡職業早已進入內地未成年人的選擇視野，但這三種新興職業受追捧程度均有所下降。可見，內地未成年人的職業理想選擇較為集中，擁有穩定收入的傳統行業仍舊最受未成年人青睞。

近年來，所謂「網紅」（網絡紅人）越加氾濫催生「顏值經濟」，而瓜子臉、高鼻樑、大眼睛等「清一色」式的審美標準，卻讓人患上「臉盲」。（微博圖片）

同時，農民職業選項是未成年人的末選，只有不到1.6%的未成年人選擇，遠遠低於其他職業選項所選人數比例，這體現出了未成年人的認知受限和社會普遍的職業認知固化現象。

藍皮書指出，以性別因素為變數來看，未成年女性職業理想選擇排行前三的是教師、藝術家和醫生，而未成年男性傾向選擇軍人、科學家和企業家。未成年女性選擇文職類工作的比例要遠高於未成年男性，未成年男性選擇技術類職業的比例則高於女性。