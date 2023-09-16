袁冰妍遭點評整改不徹底　重慶稅務局再向她追討297萬

曾演出《琉璃》搭檔成毅爆紅的內地女星袁冰妍關聯公司重慶麗妍文化傳媒有限公司早前因偷漏稅被罰97.8萬元（人民幣．下同），重慶市稅務部門透過分析發現袁冰妍存在涉稅風險，經提示提醒、督促整改、約談警示後，袁冰妍仍整改不徹底，加之其關聯企業存在偷逃稅嫌疑，依法對其開展了稅務檢查。



重慶市稅務局最新對袁冰妍祭出追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元。



前期經查，袁冰妍在取得部分勞務報酬後，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅，並將部分用於個人的消費性支出在其控股關聯企業違規列支，少繳個人所得稅。其關聯企業存在將用於個人消費性支出在企業違規列支少繳增值稅、企業所得稅，以及未代扣代繳個人所得稅等涉稅問題。

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在稅務檢查過程中，袁冰妍積極配合稅務機關如實提供資料，並主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，重慶市稅務局第七稽查局依據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國稅收徵收管理法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規規定，對袁冰妍追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計297.38萬元。對其關聯企業追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計132.98萬元。

重慶市稅務局第七稽查局已依法向袁冰妍及其關聯企業送達《稅務處理決定書》《稅務行政處罰決定書》，袁冰妍及其關聯企業已按規定繳清稅款罰款及滯納金。

重慶市稅務局第七稽查局有關負責人表示，稅務部門將持續加強文娛領域稅收監管工作，依法嚴肅查處涉稅違法行為，不斷提升文娛領域從業人員及企業的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。

回顧今年7月，袁冰妍關聯公司被國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局罰款約97.80萬元後，袁冰妍即退出該公司，不再擔任法定代表人、執行董事兼經理。袁冰妍工作室也發佈聲明稱，關於稅務機關作出的處罰，公司深刻反省，並積極配合整改。但有內媒披露，早在2019年，所屬「冰妍影視文化工作室」即被爆過一次稅務問題，袁冰妍彼時也是火速註銷了工作室，抨擊袁冰妍手法簡直是如法炮製。

而袁冰妍個人的「黑歷史」，除了逃稅醜聞外，倒貼內地流量男星製造緋聞也較為人所知，例如著名狗仔卓偉即曾暗諷袁冰妍藉戲炒作與張藝興的緋聞。