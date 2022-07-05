女星袁冰妍逃稅遭罰97萬　《葉問》出道《琉璃》爆紅　新劇恐換角

內地女星袁冰妍2020年因出演《琉璃》一劇爆紅，日前公司因偷漏稅被罰97萬元，7月3日她則宣布退出公司法定代表人、執行董事兼經理職位，但演藝事業恐受影響。目前傳出楊冪新劇《狐妖小紅娘》袁冰妍恐遭換角，她與鍾漢良合作的《傾城亦清歡》上映也未知能否順利播映。



范冰冰、鄭爽後，內地演藝圈再爆出有演員逃稅。袁冰妍公司傳出偷漏稅163萬（人民幣，下同），遭罰款97.8萬。7月3日，袁冰妍宣布退出該公司。袁冰妍工作室則在4日發聲明回應稱，已積極配合整改，公司已即時繳納款項，並向公眾致歉。

天眼查App顯示，近日袁冰妍關聯公司「重慶麗妍文化傳媒有限公司」因違反稅收管理法律法規，被國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局罰款約97.8萬元。

處罰事由指出，2019到2021年期間，該公司以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出，共計約815萬元。但麗妍公司未履行應代扣代繳個人所得稅163萬元，違反稅收管理法，被重慶市稅務局罰款約97.8萬元。7月3日，袁冰妍宣布退出該公司法定代表人、執行董事兼經理職位。

袁冰妍工作室則發文道歉稱「深刻反省，積極配合整改。公司目前已及時繳納款項，在此向公眾致歉，也對佔用公共資源深深地表達歉意。」但袁冰妍代言的美妝品牌和Dior已快速與她切割。

1992年出生的袁冰妍畢業於上海戲劇學院，2013年袁冰妍以電視劇《葉問》中的秋劍雲一角出道，演技受到稱讚。2020年演出《琉璃》爆紅，戲約滿滿，也曾演出《老九門》、《將夜》、《祝君好》等劇。