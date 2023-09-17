內地女乘高鐵拒換座竟遭一家三口辱罵兼毆打　警方：傷情鑒定待出

綜合內媒報道，近日，內地有女子稱在乘坐高鐵時因為拒絕換座，竟遭到一家三人辱罵兼毆打，造成身體多處損傷。目前，公安部門已介入調查。



據悉，事件發生於太原南到天津西的G2610高鐵。當事人李女士自述，她在登上高鐵後發現，她原本靠窗的座位被一名男子坐了，對方稱想和她換座。李女士拒絕後，她指不斷被後方座椅乘客敲打。她隨後提醒對方「您能別動了嗎」，結果被對方三人辱罵毆打。

李女士表示，後方女子非常用力地推搡小桌板，「她的位置是在我的後方，所以我的椅子發生了劇烈的震盪。我當時在休息，回頭提醒她說您能別動了嗎？她就開始對我進行辱罵，辱罵之後，剛開始擊打我的左臂。我被打後準備用手機來取證，她就把我的手機打掉了，箝制住我的雙臂，進行抓撓拍打。同行的兩個人也加入到打我的過程中。」

李女士指是對方三人先動的手，卻在乘警和乘務員過來後反說是李女士打的他們，自己現在對這件事很迷茫，「現在打人的一家三口，我不知道他們在哪，也沒有他們的聯繫方式。我目前的訴求是希望警方能盡快鎖定打人者，因為他們的行為比較惡劣。」

周六（16日），北京鐵路公安局天津公安處發布警情通報：針對近日網傳「女子高鐵座位被佔，換回後遭毆打」一事，公安機關經初查，2023年9月14日16時33分許，G2610次列車在石家莊站開車後，旅客聶某某(女)與旅客田某某(女)、張某某(男)夫妻二人因瑣事發生口角並引發肢體衝突，雙方身體均有不同程度手抓傷痕。本次列車乘警接到報警後及時到場處置。當日18時20分列車到達天津西站後，天津西站派出所依法受理了案件。目前，雙方均已就醫，並提出傷情鑑定，結果待出。公安機關正在依法辦理案件。

網民睇法：

高鐵上是有監控的，處理過程有這麼繁瑣麼？



太囂張了，這一家三口，人家憑票坐的位置，憑什麼要和你換？



不能化妝，但可以打人



這都沒結果，以後聚眾鬥毆地點不如都選在高鐵



這才是真正的不文明行為，這種無賴直接上禁乘黑名單吧

