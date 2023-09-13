廣汕高鐵9月底即將開通　1小時貫通4市　推助粵東融入大灣區

2019年全縣開工建設的廣汕高速，計劃於9月底開通，屆時從廣州新塘站出發到汕尾站僅需約50分鐘。



廣汕高鐵示意圖

廣汕高鐵西起廣州新塘站，途經廣州、惠州、深汕特別合作區、汕尾4個市區，全長202公里，設計時速350公里。共設新塘、增城、羅浮山、博羅、惠州南、惠東、深汕、汕尾8座車站，其中，新塘站和汕尾站為既有車站，其他6座車站為新建車站。

新塘站是廣州鐵路樞紐「五主四輔」中的東部樞紐中心，建築規模約為18.4萬平方米，是廣汕高鐵規模最大的車站。

而廣州轄區內的增城站開通運營後也將極大方便群眾出行。增城站位於增城石灘鎮橫嶺村是石灘鎮第一座高鐵車站，由廣鐵集團廣州工程建設指揮部建設，中鐵廣州局深圳公司施工。增城站站房最高聚集人數為1000人，為2台6線的中型鐵路旅客站房，車站總建築面積為9997平方米。

新塘站實現國鐵、城際、地鐵「零換乘」。

不過，目前從廣州市區前往增城站無直達地鐵、巴士等公共交通，需打車或自駕前往。從珠江新城出發前往根據路線不同，需時約1小時至1.5小時不等。前往新塘站則可以搭乘地鐵13號線到達新塘站，從珠江新城站出發需時約1小時10分鐘；若從珠江新城駕車或打車前往，需時約50分鐘。

廣汕高鐵是廣東省重點工程，連通京廣、廣深、杭深、京港等鐵路幹線。廣汕高鐵開通運營後，廣州至汕尾的高鐵列車最短運行時間將由目前的2小時壓縮至1小時以內。將為粵東革命老區，融入粵港澳大灣區，增添一條快速客運大通道，將助推粵東地區人流物流加速流動。