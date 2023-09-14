化妝是不文明行為？內地高鐵宣傳片惹議　網民：單身女人好欺負啊

化妝是不文明行為？近日，有網民反映稱，在高鐵上看到的宣傳片竟將「在高鐵上化妝」列為不文明行為，引起熱議，網民質疑有大把的行為更加不文明，何以要選取化妝來做例子。周三（13日），12306客服人員表示，沒有高鐵上不能化妝相關規定，其他情況會有相關部門調查處理。



涉事宣傳片7月6日發佈，出自「中國鐵路」官方賬號，是《文明出行》系列的第5集，標題為《「美妝博主」的美麗出行》。該系列涵蓋高鐵霸座、兒童出行吵鬧、車廂內大聲外放等多個主題內容，目前已更新至第28集。

在該片中，一名號稱擁有百萬粉絲的美妝博主在高鐵上化妝時，把乳液滴在一旁旅客的手臂上，且她用刷子沾取散粉時，粉飛到了乘客身上。該片還配文道「如果能替他人考慮，你會更美麗」，最後顯示「小貼士」，稱「尊重他人，愛護公共環境，別讓不文明行為影響列車應有的美感」。

事件引發質疑，有網民認為有很多行為更加不文明，如在高鐵上脫鞋、踩椅、大聲喧嘩、聲音外放等，不解何以選用女性化妝作為素材。而且，拍攝的內容與實際情況相距甚遠，因除非是對化妝一竅不通，否則一般情況下不會出現甩乳液和飛粉情景。

網點點睇：

不影響他人就行吧？管的太寬了

沒事多管一管把高鐵當菜市的人吧，都吵死了

真是無語，拍這個視頻就是故意的吧，誰這麼化妝啊？有空不去處理處理別的問題

八百年遇不到一個視頻裡這樣的乘客，倒是趟趟都有一些外放給全車廂聽的、把腳伸到前排的、零食吃得滿地飛的……這些怎麼不拍

搶座，脫鞋，大聲喧嘩，抬腳，擠壓後座空間不算不文明，化妝就是不文明了，單身女人好欺負啊



對此，12306客服人員表示，沒有高鐵上不能化妝相關規定，其他情況會有相關部門調查處理，後續請關注鐵路宣傳部門。