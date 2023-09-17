鬧烏龍？廣東男1元秒殺788元6人餐　到店被告知「虧本」無法使用

撰文：范玉瑩
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據《廣東台今日關注》報道，近日，廣東佛山有顧客反映在某平台以1元價格秒殺到價值788元的6人餐，到店消費時卻被店家以「虧本」為由拒絕使用。

當事人陳先生表示，一家人到店消費時被拒絕，讓他十分氣憤，「店員說套餐是虧本的，沒辦法核銷，就讓我們走。」

相關訂單顯示，除有效期限制到9月24日外，並無其他限制。陳先生指，當日有部分消費者表示，雖然沒能使用1元券，但可以給一個268元的雙人餐，或每張券賠99元。

涉事門店則表示，原本在直播中將1488元套餐變為促銷價788元，但由於平台系統問題，誤將價格變為「1元購」，並引發搶購，發現時500多份已經被搶光。店員表示，只能與平台、消費者溝通，告知券碼無法核銷，並將餐廳下架。

事件發生後，平台表示，針對商家不履約、不接待行為扣經營分3分，並予以警告。有律師分析，此類「秒殺活動」，只要消費者成功支付，就構成合同，雙方應自覺履行。

網民點睇：

玩不起就別搞這個活動

低價宣傳勾引顧客上門，這是商家的套路，沒有什麼失誤不失誤。

他們的失誤為什麼消費者買單

本來可以好好宣傳一下的

沒有契約精神啊

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