謊稱外賣有頭髮食足2年霸王餐　揚州男涉敲詐勒索罪被捕

為了「免費」吃外賣，江蘇揚州男子李某竟謊稱在外賣中吃出頭髮，以此向商家索賠，在過去2年多先後作案215次，涉額過萬元（人民幣，下同）。李某涉嫌敲詐勒索罪，日前被警方依法採取強制措施。



王老闆做餐飲外賣多年，非常看重口碑，近日卻收到顧客反饋，對方稱在外賣食物中發現頭髮，並附上一張照片。

王老闆認為，店內員工都會戴上工作帽，且外賣送出前都會檢查，食物有頭髮與店舖無關。他耐心與顧客溝通，但對方態度堅決要求退錢，否則寫差評。

為了息事寧人，王老闆唯有退款，但不久後「頭髮事件」再次發生。此時，王老闆發現外賣收貨地址與前次相同，因此一度不肯退款，但對方一直糾纏，並以向監管部門投訴為要挾，最終他只能退款了事。

王老闆事後向網購消費平台反映事件。經查，平台發現該用戶確實存在惡意退款的嫌疑，在蒐集相關證據後向警方報案。警方介入調查後，從平台大數據中篩出5個明顯異常的手機用戶，共涉及215筆外賣訂單，這些訂單均以「退款」處理。

涉及的215筆外賣訂單均以「退款」處理。（微信公眾號＠揚州電視台關注）

警方向涉事的多家餐飲店了解，發現顧客都以「發現毛髮」為由提出退款或索賠。經查，涉案的5個手機號碼分屬兩人，是居住在西湖鎮上的一對母子。警方研判，兒子李某更擅長使用手機在網上下單、退單，具有重大嫌疑。

李某被捕後承認多次用自己和家人的手機下單，並在外賣中摻雜異物，惡意退款。他交代，自己平日喜歡吃外賣，但零用錢不多，於是嘗試以此吃霸王餐。警方調查發現，李某從2021年3月開始作案，共涉及130多戶商家，215筆訂單，涉額近萬元。

外賣平台相關負責人表示，平台對惡意退款、惡意索賠、傷害商戶的行為零容忍，一旦發現並核實此類行為，會對相關賬號作出下單限制，平台了解相關情況後會幫助商戶報案。