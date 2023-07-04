廣州大媽欲吃霸王餐還反索償2千 竟因20歲侍應說了這句話
撰文：中天新聞網
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在與人相處的過程中，如何稱呼對方是一門學問。
中國大陸廣東省日前發生一起糾紛事件，一名約50歲的婦女在用餐時，因為不滿20多歲的服務生朝自己喊了兩聲「阿姨」，不僅在用餐完畢後拒絕付飯錢，更反過來要求店家需要賠償自己2000元人民幣的精神損失費用，引起熱烈討論，過來人也給出了常見的稱呼解答。
(編按：店老闆事後回應，廣東習俗不喜歡別人叫阿姨，喜歡叫靚女，服務員也不懂，叫了兩聲阿姨他就生氣了。店老闆表示，後來報警，警察來了事情已圓滿解決，最終店家給該女子打了八折。)
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根據《極目新聞》等陸媒報道，這起糾紛事件發生在中國大陸廣東省廣州、當地時間的7月1日。
一名婦女在某餐廳吃飯的時候，被前來上菜的服務員喊了兩聲「阿姨」，心生不滿向店家索要了2000元人民幣的賠償金，強調一聲阿姨就是1000元，更一度表態拒絕支付餐錢。
由於雙方爭執不下，業者無奈也只能選擇報警。
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在公安人員的協調下，最終服務生向該名婦女道歉，店家也幫忙打了8折，才結束這起鬧劇。
相關事件也被一旁用餐的客人曝光到網上，迅速引起熱烈討論，笑稱不過就是「變相想吃霸王餐」，質疑50多歲了不給叫阿姨確實有點說不過去。
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另外也有從事服務業的網友指出，通常70歲以上才會叫阿姨，50至60歲的通常會稱為大姐，在廣東稱「阿姨」義同北方的「大媽」。
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