茂名養殖場鱷魚暴雨中出逃　村民出動共抓回69條　僅餘2條在逃

此前受颱風「海葵」影響，廣東多地發生暴雨洪災，茂名一養殖場內更有71條鱷魚「出逃」。截止昨夜（16日）晚23分50分許，捕捉專業隊伍再抓到一條鱷魚，「出逃」鱷魚已被抓回69條。



據《南方》報導，截止昨晚10時15分，茂名養殖場鱷魚捕捉68條鱷魚。現場，幾名捕鱷魚專業人員在水塘中發現兩條鱷魚，擊中後抓捕至衝鋒舟，隨後拖送到岸邊再由車輛轉運。

「還有線索，今晚要繼續努力。」搜尋工作在昨夜23時50分許進入尾聲時，捕捉隊再抓到一條鱷魚。至此，茂名僅剩兩條鱷魚未被追回。從抓捕現場畫面可見，捕捉隊員帶著探照燈、套桿繩索等工具，捆綁著鱷魚的嘴巴四肢拖上岸邊。

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此前，為爭取盡快尋回全部出遊的鱷魚，當地通過抽水等方式降低池塘水位。養殖場附近村里的青壯勞力紛紛出動，幫忙送物資、或拿著捕魚裝備加入鱷魚抓捕行列。幾名前去捕魚的男子稱，這些天常常晚上一忙就是到夜裡一兩點。

當地不少村民自發用鐵網加固池塘邊的濕地，將水池圍起來。師傅鄧大哥表示，為了防止鱷魚出逃，他已在此加裝圍蔽三天，累了就席地而坐，週二還乾了通宵「整個（工程）要好幾公里長。」

據此前報道，9月9日起，茂名市連續3天強降雨，導致涉事的鱷魚養殖場水位迅速上漲。當地部門介紹，9月11日上午受到短時強降雨形成內澇的衝擊，養殖場圍蔽鱷魚的圍牆部分被沖塌，形成兩個缺口，部分鱷魚通過缺口逃出。

當地農業農村部門介紹，該鱷魚養殖場位於茂名市茂南區北界羅村，事發時養殖場內共飼養了71條鱷魚，其中69條為成年鱷魚，2條為幼年鱷魚，品種為暹羅鱷。