廣東茂名養殖場鱷魚暴雨出逃　再抓回26條　村民驚呼：好肥好大條

颱風海葵殘餘環流影響，廣東多地發生暴雨洪災，其中茂名一養殖場更有71條鱷魚「出逃」。截至今天（15日）15日20時，當地已經捕獲了62條鱷魚，包括60條成年鱷魚和2條幼年鱷魚，搜捕工作仍在進行中。



捕捉現場有專業捕鱷魚的人員拿著套桿，鱷魚被捉到後，他們再用繩索套住鱷魚的嘴巴，捆住鱷魚的四肢，沿著池塘邊緣的泥路拖至路面。當地村民表示，自己看到了鱷魚。他們對鱷魚的印象有「很大條」、「養得很肥」、「很凶惡，怪可怕的」，目前出逃鱷魚都未傷人。



9月9日起，茂名市連續3天強降雨，導致涉事的鱷魚養殖場水位迅速上漲。當地部門介紹，9月11日上午受到短時強降雨形成內澇的衝擊，養殖場圍蔽鱷魚的圍牆部分被沖塌，形成兩個缺口，部分鱷魚通過缺口逃出。

當地農業農村部門介紹，該鱷魚養殖場位於茂名市茂南區北界羅村，事發時養殖場內共飼養了71條鱷魚，其中69條為成年鱷魚，2條為幼年鱷魚，品種為暹羅鱷。

據介紹，專業捕鱷魚的人員此前都是從事鱷魚養殖相關工作，莫先生表示，「我對鱷魚的習性非常瞭解，抓鱷魚對我來說很容易，在保證自己安全的情況下，大家都正在努力完成任務。」

住在北界羅村高地的一名村民表示，她瞭解到鱷魚只在農田和魚塘裡活動，沒有跑到人家裡，也未對村裡產生太多影響。目前，搜查和捕捉工作仍在緊張進行著。當地農業農村部門負責人表示，「我們還會繼續加大排水和巡查力度，確保捕捉全部鱷魚，保障人民群眾的生命安全。」

據了解，茂名事發區域已設置51個哨點，33支巡邏隊伍近千名工作人員開展搜捕工作。區、街道、村幹部通過加大宣傳，呼籲勸導沿線的村民做好防範，不要靠近和踏入養殖場鄰近水域。並告知周邊村民一旦發現鱷魚，應立刻上報。