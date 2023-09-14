茂名養殖場鱷魚暴雨中出逃　至今僅尋獲36條暫未發生傷人事件

颱風海葵殘餘環流影響，廣東多地發生暴雨洪災，其中茂名一養殖場更有多條鱷魚「出逃」。截至今日（14日）上午7時，當地已捕獲36條鱷魚，目前暫未出現鱷魚傷人事件，當局提醒村民做好防範，不要靠近和踏入養殖場鄰近水域。



自9月9日起，茂名市連續3天強降雨，導致涉事的鱷魚養殖場水位迅速上漲。當地部門介紹，9月11日上午受到短時強降雨形成內澇的衝擊，養殖場圍蔽鱷魚的圍牆部分被沖塌，形成兩個缺口，部分鱷魚通過缺口逃出。

當地部門接報鱷魚出逃後，已安排工作人員用鐵絲網圍蔽養殖塘決口，防止養殖場內鱷魚再次外逃。現場正加緊排水，待積水排乾後，便於清點場內剩餘鱷魚的數量。此外，當地政府部門組織公安、武警、民兵、消防以及專業捕鱷魚隊伍等專業力量，在養殖場周邊開展24小時地毯式搜索，發現鱷魚後將第一時間捕捉。

當地農業農村部門介紹，該鱷魚養殖場位於茂名市茂南區北界羅村，事發時養殖場內共飼養了71條鱷魚，其中69條為成年鱷魚，2條為幼年鱷魚，品種為暹羅鱷。

事發區域已設置51個哨點，33支巡邏隊伍近千名工作人員開展搜捕工作。區、街道、村幹部通過加大宣傳，呼籲勸導沿線的村民做好防範，不要靠近和踏入養殖場鄰近水域。截至今日上午7時，當地部門已捕獲36條鱷魚，暫未出現鱷魚傷人事件。