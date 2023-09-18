999元住一晚送飛天茅台？　旅遊平台下架｢醬香茅房｣茅台要求整改

9月16日，阿里巴巴旗下的旅遊平台「飛豬」與茅台合作，宣布推出價值999元（人民幣，下同）的「醬香大床房」，除了可入住位於三亞的茅台大酒店，更會免費獲贈一瓶市場定價1499元的飛天茅台。

9月17日晚，「醬香大床房」一開售即被秒殺。但有消息稱，茅台方面認為上述宣傳不妥，「這麼宣傳不對的，已經在讓他們整改了」。目前，飛豬微博已經刪除與茅台酒店相關帖文。



據飛豬此前披露，價值999元的套餐包含入住茅台精品房1晚，包早餐、私廚定制晚餐、茅台紅酒1瓶、飛天茅台1瓶；僅限10月1日入住，只有10個名額。價值2999元的套餐包含入住茅台精品房2晚，包早餐、私廚定制晚餐、飛天茅台1瓶；預約有效期截止12月31日，需提前3天預約，部分日期加價300至500元。

據介紹，此次特價包括酒店的餐飲和現場品鑑飛天茅台。該酒店大床房型平時要價約600元，不含飛天茅台。

9月17日晚，在預售開始前，「醬香大床房」套餐一度在飛豬旅行App的飛豬度假官方旗艦店銷售頁面中顯示為「已下架」，直至晚上8時再正常上架，開售幾乎秒殺，可預約日期均顯示「不可約」或「約滿」，幾分鐘後店銷售頁面再次顯示「已下架」。

茅台方面知情人士表示，對於飛豬宣布開售999元的「醬香大床房」，茅台已注意到相關情況，「這麼宣傳不對的，已經在讓他們整改了」。

對此，飛豬客服表示不會影響套餐搶購，但名額有限，「999元套餐只有10個名額，2999元套餐有很多庫存」。至於與飛豬合作的三亞海棠灣茅台度假村茅台精品酒店的相關人士則稱，酒店只是與飛豬合作，套餐搶購後能否使用、如何使用，需要諮詢飛豬方面的客服。