醬香拿鐵深圳全城售罄　瑞幸咖啡：將長期售賣，9.19起陸續復供

9月4日開賣的貴州茅台與瑞幸咖啡聯名產品「醬香拿鐵」，一經發售即被搶購，不少港人更特意北上嚐鮮。

《香港01》記者上周發現深圳各大瑞幸咖啡店的醬香拿鐵均售罄，離蓮塘口岸最近的門店表示，最快要9月10日後才會補貨。記者今日（11日）再向店員查詢，被告知仍未補貨。



記者今日在瑞幸咖啡微信小程序上搜索深圳福田、羅湖、南山等各大瑞幸門店醬香拿鐵售賣現狀，均顯示「售罄」。記者又去到位於華強北的瑞幸咖啡門店，店內出餐區放了寫有「醬香拿鐵」字樣的紙袋及杯套，當向店員查詢是否有出售醬香拿鐵時，對方直言「沒有」。

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醬香拿鐵推出3日後即斷貨，瑞幸咖啡發布《醬香拿鐵斷貨及補貨通知》稱，醬香拿鐵銷售火爆，遠超預期，由於原料供應不足，多數門店將陸續出現售罄的情況。瑞幸咖啡已向貴州茅台緊急採購新一批53度飛天茅台酒，並安排供應商緊急生產，成品將會加急配送到門店。

瑞幸咖啡稱，由於產能效率提升需時，醬香拿鐵將分兩輪補貨，第一輪預計9月10日起，部分城市門店恢復供應； 第二輪預計9月19日起，全國門店陸續恢復供應。瑞幸咖啡強調，醬香拿鐵是瑞幸咖啡和貴州茅台共同推出的戰略級長線單品，將會長期售賣，以滿足大家的需求。

網民睇法：

劃重點：長期售賣！ ！ ！ ！ ！天天茅要成真啦



飛天茅台！我就蹲在瑞幸門店等你再來！



沒喝夠！完全沒喝夠！ ！ ！等在上市了一定要一天一杯！ ！ ！ ！ ！ ！



這一杯，真的值得等



怪不得前兩天都有媒體算出來說就夠賣一天半！果然用的都是真茅台，說沒就沒啊



你知道我每天等得多辛苦嗎？



斷貨說明用的是真茅台啊！



公司樓下的店全都秒沒！搶不到，根本搶不到



年輕人的第一口茅台我還沒喝上呢！

